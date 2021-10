Forbudt Qatar-kritik i Parken: Pak sammen eller smut!

Tirsdag aften kunne jublen bryde løs i fodbolddanmark, da herrelandsholdet kvalificerede sig til VM i 2022 med en 1-0-sejr over Østrig.

Men selv om det er en fantastisk sportslig præstation, så lægger det i høj grad en dæmper på glæden, at VM-festlighederne skal foregå i Qatar, der blæser på helt basale menneskerettigheder.

Derfor har flere fodboldfans benyttet VM-kvalifikationskampene til at protestere mod Qatars værtskab.

Der var flere forskellige markeringer i Parken mod Qatars VM-værtskab. Foto: Tariq Mikkel Khan

En af de landsholdsfans er Daniel Niebuhr. Han var på plads på Den Røde Mur tirsdag aften. Med sig havde han sit banner, hvorpå der stod ’Boycott Qatar 2022’.

Det banner blev han dog bedt om at pakke pænt sammen af sikkerhedspersonalet i Parken tirsdag aften.

- Vi havde pladser på 30. række, og banneret var oppe under nationalmelodien. Derefter tog vi det først frem igen efter kampen, hvor vi bevægede os længere ned mod banen, hvor spillerne løb rundt og fejrede kvalifikationen, fortæller Daniel Niebuhr til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Her kom der en ansat i security hen og sagde, at vi skulle tage banneret ned. Det kunne jeg ikke forstå, da jeg føler, vi har ret til at ytre vores utilfredshed med, at VM skal spilles i Qatar. Vi spurgte, om det var en ordre ’oppefra’, og det var det.

- Herefter kom der flere fans hen for at støtte os, og vi havde en dialog med security om banneret. Det foregik i en helt fin tone, men vi fik besked på at fjerne banneret eller forlade Parken.

- Til sidst kom der en tribuneleder hen, og hun forklarede, at vi skulle fjerne banneret på grund af UEFA’s regler. Det kunne blandt andet ’krænke qatarerne’, forklarer Daniel Niebuhr med forundring i stemmen.

Daniel Niebuhr og hans gruppe valgte herefter at pakke banneret sammen og forlade Parken, da spillerne også var ved at finde vej til omklædningsrummet.

Han er skuffet over, at den form for censur bliver ført ud i livet i Danmark.

- Jeg var også i Moldova. Her blev banneret konfiskeret før kampen. Det, føler jeg heller ikke, er okay, men jeg havde ikke forestillet mig, at vi ville se noget lignende i København. Der har også tidligere hængt palæstinensiske flag i Parken, da vi spillede mod Israel, så jeg er overrasket og skuffet over, at vi blev bedt om at pakke banneret væk, siger Daniel Niebuhr.

- Hvorfor dukker du overhovedet op i Parken til landskamp, hvis du har et budskab om at boykotte den kommende VM-slutrunde?

- Jeg er fan af landsholdet. Det er et fantastisk mandskab og en kulturinstitution. Derfor støtter jeg vores landshold. Men at VM-slutrunden skal spilles i Qatar, det kan jeg ikke støtte op om. Tværtimod.

Danmark skal til VM - hurra for det. Men hvorfor skal det dog foregå i Qatar? Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvad forventer du at få ud at dine protester?

- Det handler egentlig om, at danske fodboldfans på oplyst grundlag træffer en beslutning om, hvorvidt man vil rejse til Qatar eller ej.

- Et fyldt Parken er en kæmpe platform til at vise sit synspunkt, og jeg forsøger bare at gøre opmærksom på de store problemer, der er i Qatar. Jeg håber, folk vil læse op på, hvad Amnesty skriver om Qatar eller læser nogle af de artikler, som din kollega Jan Jensen har skrevet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer.