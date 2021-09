Fordobler pengepræmien

Der kommer flere og flere penge i kvindefodbold, og nu bliver præmiepuljen ved EM også banket i vejret.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har således besluttet sig for at fordoble den sum penge, som de 16 deltagende nationer får del i.

Ved EM i 2017 var der 8 millioner euro svarende til knap 60 millioner kroner i præmiepuljen. Når der er EM i England næste år, er der knap 120 millioner kroner i puljen.

Det oplyser Uefa på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at der også justeres på fordelingsnøglen.

De 16 deltagende nationer er således sikret et større beløb end tidligere bare ved at være med, ligesom der vil være flere bonuspenge at hente i gruppespillet.

Hvordan fordelingsnøglen præcis udformer sig, melder historien endnu intet om.

Selv om det altså går fremad hos kvinderne, er præmiepuljen fortsat milevidt fra den præmiepulje, der er, når mændene spiller EM.

Ved EM for mænd tidligere på sommeren bestod præmiepuljen af 371 millioner euro svarende til godt 2,7 milliarder kroner.

Det er Uefas bestemmende organ, eksekutivkomitéen, der har vedtaget ændringen for kvindernes EM. Komitéen har også truffet en beslutning, der gavner klubberne.

Der oprettes nemlig en pengepulje på 4,5 millioner euro svarende til godt 33 millioner kroner, som skal fordeles blandt de klubber, der frigiver spillere til slutrunden.

De danske landsholdskvinder var med, da der senest var EM i Holland i 2017, og de er også med i England næste år.

Kvalifikationsturneringen sluttede i december sidste år, og Danmark løb med førstepladsen i sin gruppe.