Foretog vild udskiftning i sidste sekund

Australien er klar til VM, hvor de skal møde blandt andre Danmark.

Det stod klart mandag aften, da Socceroos i en sand gyser besejrede Peru efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Centralt stod målmand Andrew Redmayne, der spillede sin blot tredje landskamp i sin efterhånden lange karriere.

Og som en anden Tim Krul var han i den grad frisk, da de skulle i gang med den russiske roulette fra 11 meter-pletten.

For Redmayne blev skiftet ind i allersidste øjeblik, inden den forlængede spilletid var overstået. Præcis som Tim Krul blev det for Holland i VM-kvartfinalen for otte år siden mod Costa Rica.

Som Krul er Redmayne stærk på straffespark, og som sin hollandske kollega endte han som triumfator.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Mustafa Abumunes/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke uden vanskeligheder dog. Først på Perus sjette straffespark var der bid. Redmayne gættede rigtigt, dykkede ned og reddede skuddet fra Alex Valera, der i øvrigt også lige var kommet ind.

- Andrew Redmayne er meget god til at redde straffespark. Vi tog ham ind og skiftede målmand på grund af det mentale aspekt. Det skulle skabe lidt usikkerhed i deres hjerner, forklarede Australiens landstræner, Graham Arnold, ifølge The Guardian.

Straffesparkskonkurrencer er en forfærdelig måde at afgøre fodboldkampe på. Det er nervøst og ulideligt for både aktører og tilskuere, og afgørelsen har som regel intet med de første 120 minutters spilfordeling og chancer at gøre.

Til gengæld er det altid dramatisk og underholdende.

Således også i Qatar mandag aften.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Mohammed Dabbous/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter Martin Boyles indledende afbrænder på Pedro Gallese i Peru-målet blev der scoret på de efterfølgende fire spark, inden peruvianske Luis Advincula ramte stolpen. Så var der balance i regnskabet.

Derpå fulgte yderligere fem scoringer - af blandt andre den tidligere AaB'er Edison Flores og FC Midtjyllands Awer Mabil for henholdsvis Peru og Australien.

Mabils scoring var til 5-4 var Australiens sidste spark. Han vendte sig mod tilskuerne og knyttede næverne. Som om han var klar over, hvad klokken var slået.

For kort efter trådte Alex Valera frem. Måske var han stadig ikke helt varm, måske var det den sprællende Redmayne på stregen, der hylede ham ud af den. Eller måske traf han bare det forkerte valg på det forkerte tidspunkt.

Artiklen fortsætter under tweetsene

Redmayne reddede og sendte Australien til VM, mens Peru må se VM fra tv-skærmene til november og december.

- Idéen var allerede ude tidligt, om at dette kunne ske under disse omstændigheder. I de to eller tre uger, vi har været samlet, har jeg haft det i tankerne. Jeg har arbejdet på nogle få ting til træning. Men i sidste ende er det enten til højre eller venstre, hjemmearbejdet er gjort, og jeg er bare taknemmelig over for de andre drenge, som havde løbet i 120 minutter, sagde han.

Redmayne kaldes for The Grey Wiggle i hjemlandet for sin altid sprælske og akrobatiske optrædener i forbindelse med straffesparkskonkurrencer. Som en anden Bruce Grobbellaar ligner han en mand med gelé i hele kroppen, når sparket skal tages. Han står aldrig helt stille men har en tendens til at hoppe og danse på stregen for at hyle modstanderen ud af den.

I øvrigt blev det efterfølgende bemærket, at Redmayne undervejs i straffesparkskonkurrencen tyede til nok så ufine metoder.

Som tv-klippet herunder viser, nappede han lige Pedro Galleses vandflaske, der havde noter om de australske skytter på sig - og smed den hen over banden, mens Gallese var optaget inde foran mål...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: