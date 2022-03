Forhadt legende udelukket på livstid

Tavsheden får nu en pris for Anatoly Tymoshchuk.

Fredag meddeler Ukraines fodboldforbund, UAF, i en pressemeddelelse, at den engang så populære fodboldlegende simpelthen bliver skrevet ud af Ukraines fodboldhistorie, fordi han har valgt at forholde sig tavs omkring Ruslands invasion i hans fædreland, ligesom han har valgt at blive i sin stilling som assistenttræner for den russiske fodboldklub Zenit. St. Petersborg.

Samtidig gør ukrainerne alt, hvad de kan, for at sætte en stopper for Tymoshchuks fortsatte virke som træner i Rusland.

UAF's Etik og Fair Play Komité har således besluttet at slette hans trænerlicens, ligesom alle hans titler som aktiv ikke længere skal findes i historiebøgerne. Det gælder både klubmedaljer og personlige hædersbevisninger.

Samtidig fjernes han fra listen over ukrainske landsholdsspillere. En liste, hvor han med 144 landskampe stod øverst.

Forbundet forbyder ligeledes den nu så forhadte landsholdslegende at beskæftige sig med enhver form for fodboldaktiviterer i Ukraine så længe, han lever.

Flere tidligere legender har kritiseret Tymoshchuk for hans tavshed. Det kan du læse mere om her: Vil slette legenden fra alt

Anatoliy Tymoshchuk er stadig assistenttræner i Zenit St. Petersborg. Foto: Ritzau Scanpix

Forbundet begrunder de omfattende sanktioner med, at 'den tidligere landsholdsanfører ikke alene har forholdt sig tavs, siden Rusland indledte aggressionerne mod Ukraine, men også har undladt at bringe samarbejdet aggressorens klub'.

'Tymoshchuk fortsætter med at forholde sig tavs og med at arbejde for aggressorens klub. Med dette bevidste valg skader Tymoshchuk ukrainsk fodbold', hedder det i pressemeddelelsen.

Den 42-årige Anatoliy Tymoshchuk har arbejdet som assistentræner i Zenit St. Petersborg siden 2017.

'Krænker Putins ære': Verdensmester mister alt

Her kan du læse om de ukrainske sportsstjerner, der er taget i krig for hjemlandet