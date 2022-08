Landsholdsfodbold ... 3. aug. 2022 kl. 11:16 Gem artikel Gemt artikel

Forklarer omtalt kram med prinsen

Da 'the Lionesses' fik overrakt deres guldmedaljer vakte et kram mellem Jill Scott og Prins William opmærksomhed. Nu viser det sig, at de to kender hinanden fra tidligere. Scott har nemlig tacklet prinsen i en velgørenhedskamp