Forklarer særlig jubelscene

Jonas Wind blev Danmarks matchvinder i 1-0-sejren over Nordirland og lavede efter sin scoring en særlig jubelscene, som han havde tænkt over på forhånd

Jonas Wind blev fredag aften matchvinder, da han med sin scoring kort inde i anden halvleg, fik det hele til at eksplodere i Parken.

Efterfølgende havde han en plan.

Den danske angriber fandt hurtigt et kamera og formede et hjerte med fingrene, inden han sendte et luftkys afsted.

- Jeg havde tænkt lidt over det (jubelscenen, red.). Det var noget lidt personligt. Det betød meget for mig, fortæller Jonas Wind, der ikke havde lyst til at uddybe, hvad det helt præcis handlede om.

- Nej, det holder jeg for mig selv lidt endnu i hvert fald.

Efterfølgende afslørede den danske angriber dog på sin Instagram-profil, at jubelscenen var dedikeret til hans moster.

'Et dejligt mål dedikeret til min super seje moster, som kæmper et brag af en kamp på stærkeste vis. Vi tager tre vigtige point med videre, skriver Wind.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Wolfsburg-angriberen var efter 1-0-sejren glad for at kunne hjælpe det danske landshold til en sejr i et opgør, der endte med at blive langt sværere end forventet.

- Det var fedt. Det er altid dejligt at være i Parken og score. I dag var det et matchvindermål, og jeg er glad for at kunne hjælpe holdet med et mål. Det er skønt, siger den tidligere FC København-stjerne, der leverede på sin gamle hjemmebane.

Med sejren topper Danmark EM-kvalifikationens gruppe H, inden de mandag møder Slovenien på udebane.