Forklarer uheldig start

- Jeg har fået en ujævn start i Leicester, men jeg er sulten for at forbedre mig, siger Jannik Vestergaard

2021 har været et år Jannik Vestergaard aldrig kommer til at glemme.

For ikke nok med, at han tog et stor step op på karrierestigen med skiftet fra Southampton til Leicester, så blev det også året, hvor han for alvor etablerede sig på landsholdet.

Han gik reelt fra en reserverolle til stamspiller. En plads, han sikrede sig under den succesrige EM-slutrunde i sommer.

- Her på landsholdet er vi vokset tæt sammen. Vi er blevet som en lille familie. Vi har skabt venskaber, der kommer til at strække sig langt ud over vores karriere. For mig er det stort at være en del af, siger Jannik Vestergaard.

Jannik Vestergaard har fået en ujævn start i Leicester, fordi han fik to småskader og siden var syg i forrige uge. Foto: Lars Poulsen.

Men der har også været en lille smule grus i maskineriet for den 29-årige forsvarsspiller.

For han er ikke helt tilfreds med den start, han har fået i Leicester. Medgives skal det dog, at han også har været lidt uheldig.

- Jeg kom til klubben uden en reel opstart, har haft to småskader og så har jeg også været ramt af sygdom.

- Jeg er utrolig glad for det skifte og er meget sulten for at forbedre mig, siger Jannik Vestergaard.

Han spillede fra start i Glasgow mandag aften i Kasper Hjulmands tremandsforsvar, hvor Andreas Christensen og Simon Kjær naturligvis var makkerne.

Lørdag møder Jannik Vestergaards Leicester Andreas Christensens Chelsea.