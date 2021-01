Forlader Parken: VM-kval i Herning

Danmark dårligst i Skandinavien

Parken i København - og førhen Idrætsparken - har altid dannet ramme om de vigtige danske fodboldlandskampe.

Men nu rykkes en tællende kvalifikationskamp for første gang nogensinde frivilligt væk fra Københavns og Danmarks nationalarena.

- Nu er det på plads, at den første hjemmekamp i kvalifikationen – mod Moldova den 28. marts 2021 – skal spilles på MCH Arena i Herning, skriver DBU således på sin hjemmeside.

Ekstra Bladet har kigget i DBUs landsholdsdatabase, og her viser tallene, at Danmark 118 gange har valgt Parken som spillested til kvalifikationskampe.

Danmark har således spillet 57 EM-kval-kampe og 61 VM-kval-kampe i Parken/Idrætsparken siden 15. maj 1957, hvor det blev 1-4 mod England.

Tilbage i 2007 spillede Danmark godt nok også to EM-kvalifikationskampe mod Spanien og Liechtenstein i Aarhus, men det skyldtes sagen med baneløberen mod Sverige, der gav karantæne i forhold til at bruge Parken.

Også i 1991 i kvalifikationen før EM 1992 blev der spillet to kampe væk fra København. Dengang var Odense hjemmebanen, men her var årsagen, at Parken var under ombygning.

Så fravalget af Parken er historisk. Og i Herning glæder de sig også.

- Kampen mod Moldova bliver den første VM-kvalifikationskamp, der spilles i Herning, og vi ser frem til at lægge hjemmebane til så betydningsfuld en kamp. MCH Arena er Danmarks nok bedste fodboldbane, og landsholdet er ubesejret i de tidligere kampe, der er spillet her, siger Herning-borgmester Lars Krarup.

Såvel Island, Østrig og Færøerne har tidligere tabt i Herning, men det har været i testkampe.

Efter indførelsen af Nations League har landsholdet her spillet mindre kampe væk fra Parken, men det er første gang, at også en kvalifikationskamp til VM rykkes væk. På grund af corona er det fortsat usikkert, om der må komme tilskuere.

DBU melder, at de fire resterende hjemmekampe efter opgøret mod Moldova spilles i Parken i efteråret. Der kommer Østrig, Skotland, Færøerne og Israel på besøg.

Se det ske: Testcenter i Parken er åbnet

Milan meldes enige med Zlatan-afløser

- Hent Arsène Wenger til Arsenal

Erkender fejl i vanvidstackling

To drømme: - Messi bliver nemmest

Barcelona, Sevilla, Valencia, Real Sociedad og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).