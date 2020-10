Forlod banen i ambulance: Nu er der nyt

Andreas Skov Olsen har fået et mindre brud på en af de fem lændehvivler

Der gik et gys gennem danskerne, da Andreas Skov Olsen røg i jorden i slutningen af landsholdets 3-0-sejr på Island. Nu er der nyt om skadens omfang.

Det blev ikke så slemt som først frygtet.

- Scanningerne viste et mindre brud på en af de fem lændehvivler, fortæller Morten Boesen, der er landsholdets læge.

Andreas Skov Olsen kom tilbage til holdets hotel allerede søndag aften og har været sammen med holdet her til morgen.

Ifølge Boesen skal bruddet have lov at hele sig selv.

- Han må forventes at være ude i seks uger med genoptræning. På sigt forventer vi ikke, at Andreas får gener af skader, siger han og fortæller, at hjemrejsen til Italien planlægges i samråd med ham.

Skov Olsen blev indskiftet efter lidt over en time, da han afløste Yussuf Poulsen, og han havde også vist flotte takter mod Færøerne, hvor han tilmed scorede.

Danmark spiller onsdag mod England i endnu et Nations League-opgør.

