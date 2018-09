Forløbet bekræftet: DBU ville smide Agger af landsholdet

Vil sponsorer være skyld i, at eksempelvis landsholdets største navne Christian Eriksen og Simon Kjær ikke spiller på landsholdet i fremtiden?

Det kan ske, hvis DBU lover en sponsor noget, men ikke kan overholde det af hensyn til spillernes imagerettigheder.

Jannik Vestergaard var en af de landsholdsspillere, der forleden var forundret over at læse i Politiken, at DBU tilbage i 2013 tilbød Danske Bank at smide daværende anfører Daniel Agger af landsholdet, fordi han havde indgået en personlig aftale med forsikrings- og pensionskoncernen Pensam. Det forløb har Ekstra Bladet fået bekræftet.

Ville ofre Agger

Danske Bank blev sure, fordi den fireårige aftale til en værdi på 72 mio. kr. ikke gav den valuta, som banken havde betalt for sponsoratet, når landsholdets største profil samtidig optrådte for en af bankens konkurrenter.

Ifølge Politiken tilbød DBU at meddele Daniel Agger, han ikke kunne spille på landsholdet, hvis han fortsatte sin aftale med Pensam, fordi unionen ikke kunne forhindre Daniel Agger i aftalen. Så langt ønskede Danske Bank tilsyneladende ikke at gå.

Agger var i sin gode ret til at tegne en personlig sponsoraftale, fordi han ikke optrådte for Pensam i landsholdsregi, men på andre tidspunkter, når han ikke spillede på landsholdet.

- Det er chokerende at læse, at DBU var parate til at ofre Daniel Agger. Parate til at smide den danske anfører af landsholdet, fordi DBU ikke selv kunne overholde deres forpligtelser til en sponsor, Danske Bank. Det er klart, at vi tænker: Vil de nu gøre det igen? Vil DBU ofre landsholdets stjernespillere som Christian Eriksen og Simon Kjær, fordi DBU har lovet deres sponsorer noget, de tilsyneladende ikke kan holde, siger Jannik Vestergaard.

Thomas Delaney uddyber:

- Jeg var som de andre landsholdsspillere rystet over at læse den historie. Det er da dybt bekymrende, at DBU kunne finde på tilbyde at trække anføreren af landsholdet af hensyn til en sponsor. Det er til gengæld et meget godt eksempel på, hvorfor vi skal have helt ordnede forhold i form af en fast aftale med DBU. Jeg håber da ikke, at DBU kunne finde på den slags igen.

Pres fra sponsorer?

I dag er der præcis samme interessekonflikt som dengang med Daniel Agger og Pensam/Danske Bank. I dag er navnene blot Christian Eriksen og Simon Kjær.

Forholdet er nemlig den, at Christian Eriksen er medejer af energidrikken State. Han optræder i reklamer for energidrikken, der er en direkte konkurrent til en af DBU’s store sponsorer Carlsberg. Simon Kjær har en personlig sponsoraftale med NordicBet, der er direkte konkurrent til Danske Spil. Spillefirmaet smider et stort millionbeløb i DBU.

- Vi vil da gerne høre, om der har været pres fra DBUs sponsorer fra Carlsberg og Danske Spil om at smide Christian Eriksen og Simon Kjær af landsholdet, fordi de har personlige sponsoraftaler? Eller om at fyre hele VM-holdet på grund af Hummel? spørger Jannik Vestergaard.

- Vi bliver da bekymrede som spillere. For vi vil jo bare spille fodbold og være stolte af at spille for vores land. Men hvor langt vil DBU gå for at tjene flere penge? Vil de virkelig med vilje aflyse landskampene i næste uge? Og dermed risikere kæmpekonsekvenser for alle i dansk fodbold. Hvis landsholdet i yderste konsekvens bliver udelukket fra EM, koster det mange millioner i indtægter, som landsholdet jo normalt skaffer, og som dermed vil mangle i forhold til DBUs arbejde med børn og bredde, siger Jannik Vestergaard.

Ifølge Martin Dahl Pedersen, der er advokat for Spillerforeningen, er det den enkelte spiller, der ejer imagerettighederne. DBU har, ifølge ham ingen rettigheder til at bruge spillerne enkeltvis. Spillerne kan – som Daniel Agger gjorde med Pensam aftalen – vælge at optræde enkeltvis i reklamer for deres egne sponsorer.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, der via sms meddeler, at han ikke kender sagens detaljer og samtidig understreger, at sagen ikke er vigtig nu.

