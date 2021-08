Fornem hæder til Kjær og Eriksen-reddere

Simon Kjær bliver nu hyldet fra allerøverste sted for sin heroiske indsats, da Christian Eriksens kollapsede i Parken under EM-kampen mod Finland.

Ekstra Bladet erfarer, at den danske landsholdsanfører sammen med det medicinske hold i Parken vil blive dette års modtager af den fornemme pris UEFA President's Award.

Det er en pris, som det europæiske fodboldforbunds præsident, Aleksander Ceferin, uddeler i forbindelse med Champions League-lodtrækningen i Istanbul torsdag i næste uge.

Et af kriterierne for UEFA President's Award er at have eksemplariske personlige kvaliteter, andre er at have ydet fremragende præstationer og have excelleret inden for sit felt.

Det var præcis, hvad Kjær, læger og paramedicinere gjorde, da Christian Eriksen faldt op med hjertestop 12. juni.

Landsholdslæge Morten Boesen og paramediciner Peder Ersgaard var med til at redde Christian Eriksens liv. Foto: Lars Poulsen

Den danske landsholdskaptajn var snarrådig og sørgede for, at landsholdsvennen ikke slugte sin tunge.

Landsholdlæge Morten Boesen og resten af den medicinske stab i nationalarenaen ilede til og ydede en livreddende indsats.

Med hjælp af en hjertestarter fik de gang i Christian Eriksens hjerte igen, og den 29-årige danske landsholdsstjerne var ved bevidsthed, da han på en båre blev kørt fra banen.



'Jeg er ingen helt' I et stort interview med Corriere della Sera reflekterer Simon Kjær over de frygtelige minutter i Parken. - Jeg er ingen helt. Uden at tænke over det gjorde jeg bare, hvad jeg skulle. Som enhver anden ville have gjort. - Der var instinktivt, og jeg gjorde automatisk, hvad jeg skulle. Det var første gang, at det skete for mig, og jeg håber også, at det bliver sidste. - Det eneste, der betyder noget, er, at Christian har det godt nu, siger Simon Kjær til den italienske avis. I interviewet gør Simon Kjær meget ud af, at der var tale om en samlet indsats fra alle de danske spillere og ledere i Parken. AC Milan-spilleren ønsker ikke at blive fremhævet frem for andre: - Det var en holdindsats, og selvfølgelig havde vi gjort det samme, hvis det havde været en modstander.

Simon Kjær dannede sammen med resten af landsholdet ring om redderne, da de i nogle meget lange minutter kæmpede for at bringe Eriksen tilbage til livet.

Desuden trøstede den blonde midterforsvarer sammen med Kasper Schmeichel Christian Eriksens kæreste, Sabrina, der naturligvis var dybt chokeret.

Simon Kjær trøstede Christian Eriksens kæreste, Sabrina Foto: Lars Poulsen

Simon Kjær blev i dagene efter det tragiske uheld hyldet som en helt og kan nu se sit navn blive føjet til den fornemme liste af modtagere af UEFA President's Award.

Han deler hæderen med landholdslæge Morten Boesen og hele det hold, der var med til at redde Christian Eriksens liv.

Det drejer sig blandt andre om Morten Boesens bror Anders, paramediciner Peder Ersgaard og Mogens Kreutzfeldt.

Sidstnævnte er tidligere mangeårig landsholdslæge og var chief medical officer under EM med særligt ansvar for beredskabet ved de fire kampe i Parken.

Sidste år fik Didier Drogba prisen.

Tidligere er UEFA President's Award gået til nogle af spillets største navne som Franz Beckenbauer, Johan Cruyff og Simon Kjærs barndomshelt Paolo Maldini.

I fornemt selskab Her er de tidligere modtagere af UEFA President's Award: 1998: Jacques Delors (Frakrig)

1999: Ingen pris

2000: Guy Roux (Frakrig)

2001: Juan Santisteban (Spanien)

2002: Sir Bobby Robson (England)

2003: Paolo Maldini (Italien)

2004: Ernie Walker (Skotland)

2005: Frank Rijkaard (Holland)

2006: Wilfried Straub (Tyskland)

2007: Alfredo Di Stéfano (Spanien)

2008: Sir Bobby Charlton (England)

2009: Eusébio (Portugal)

2010: Raymond Kopa (Frankrig)

2011: Gianni Rivera (Italien)

2012: Franz Beckenbauer (Tyskland)

2013: Johan Cruyff (Holland)

2014: Josef Masopust (Tjekkiet)

2015: Ingen pris

2016: Ingen pris

2017: Francesco Totti (Italien)

2018: David Beckham (England)

2019: Eric Cantona (Frankrig)

2020: Didier Drogba (Elfenbenskysten) Vis mere Vis mindre

