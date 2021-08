Fornem pris til Kjær og lægehold: 'De er EM's sande helte'

Simon Kjær og de personer, der var med til at redde Christian Eriksens liv, bliver hædret af UEFA

UEFA hædrer Simon Kjær og lægeholdet, der reddede Christian Eriksens liv i Parken.

Som Ekstra Bladet allerede kunne fortælle i sidste uge går dette års UEFA President’s Award til kaptajn Kjær og de dygtige læger og reddere, der bragte Eriksen tilbage til livet efter hjertestoppet under EM-kampen mod Finland.

UEFA bekræfter nyheden på deres egen hjemmeside, hvor UEFA-præsident Aleksander Ceferin i høje toner roser årets ni prismodtagere.

De får UEFA President's Award 20201 Fra det danske landshold:

Morten Skjoldager (fysioterapeut)

Morten Boesen (holdlæge)

Simon Kjær (anfører) Det medicinske hold i Parken:

Mogens Kreutzfeldt (chief medical officer)

Frederik Flensted (stadium medical manager)

Anders Boesen (banelæge)

Peder Ersgaard (paramediciner) UEFA's medical officers i Parken:

Jens Kleinefeld

Valentin Velikov

Ifølge den slovenske UEFA-præsident er prismodtagerne 'de sande helte ved EM-slutrunden.'

- Det er i sandhed en kæmpe ære for mig at tildele dem UEFA President's Award. I år rækker prisen ud over fodbold.

- Det er en vigtig og evig påmindelse om, hvor dyrebart livet er, og det sætter alt i vores liv i et klart perspektiv, siger Ceferin.

Landsholdslæge Morten Boesen og paramediciner Peder Ersgaard var med til at redde Christian Eriksens liv. Foto: Lars Poulsen

Christian Eriksen faldt om i Parken med hjertestop i Danmarks EM-kamp mod Finland 12. juni.

Simon Kjær sørgede med sin resolutte indgriben for, at Eriksen ikke slugte sin tunge, inden lægeholdet med deres livreddende førstehjælp fik genoplivet den danske landsholdsstjerne.

- Jeg har den største beundring for lægerne og den medicinske stab for deres enestående reaktion og ro. Det var afgørende for genoplivningen af Christian.

- Jeg vedbliver også med at være taknemmelig for det eksemplariske lederskab og store mod, som Danmarks anfører, Simon Kjær, viste i denne mest kritiske af alle situationer, siger Aleksander Ceferin.

Prisen bliver officielt uddelt torsdag i Istanbul i forbindelse med lodtrækningen til Champions Leagues gruppespil.