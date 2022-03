Forrygende melding: - Ikke et sekund i tvivl

Genoptræningen går lige efter bogen for Simon Kjær, der satser på at være klar, når Milan starter træningen til juli

Da Simon Kjær 1. december mod Genoa fik en alvorlig korsbåndsskade, var det på en måde held i uheld, at VM-slutrunden er flyttet til november.

For havde Danmark spillet VM som normalt i juni, var han næppe blevet spilleklar.

Nu er målet at være klar til at deltage i pre-season med Milan til juli.

- Jeg er der, hvor jeg skal være med mit knæ. Genoptræningen går godt. Jeg er meget glad og positiv over fremgangen.

- Jeg bygger på hele tiden og er tilbage på græs på Milanello, og det er en god følelse.

Simon Kjær har spillet stærkt, siden han kom til Milan i begyndelsen af 2020. Han har stor andel i, at Milan igen er blevet et af topholdene i Serie A.

Simon Kjær savner landsholdet. Genoptræningen forløber fint. Han er tilbage til sommer, når Milan begynder forberedelserne til den nye sæson. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg kommer snart ind i den fase, hvor knæet vil lade mig gøre det hele - og så kan jeg virkelig bygge på fysisk.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg kommer endnu stærkere tilbage. Jeg arbejder med hele min krop, men knæet bestemmer tempoet.

- Arbejder med mobilitet og vinkler - ryg, ankler, hofter, knæ, det hele. Så det er sådan, jeg vælger at se det: En chance for at styrke kroppen.

- Jeg får det maksimale ud af hver eneste dag, så alting hele tiden optimeres. Så rykker jeg mig, og sådan har jeg det nu - at jeg rykker mig. Jeg siger til mig selv: Jeg skal være bedre i dag, end jeg var i går. Jeg skal være bedre i morgen end jeg var i dag, forklarer Simon Kjær.

