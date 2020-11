Forrygende melding

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er klar til onsdagens gruppefinale mod Belgien i Nations League efter sit uheld i landskampen mod Island.

Her fik Schmeichel et islandsk knæ eller lår i hovedet og måtte lade sig udskifte i pausen, men den danske målmand er frisk nok til at kunne gå på banen onsdag aften i Leuven nær Bruxelles.

Det siger målmanden på et pressemøde tirsdag aften forud for landsholdets træning på kampstadion.

- Jeg tror, det så meget slemmere ud, end det egentlig var. Min bekymring var selvfølgelig for min nakke og den måde, at min nakke røg tilbage. Men jeg er blevet tjekket, og jeg har det rigtig godt nu.

- Jeg regner med at kunne gå ud og træne nu uden problemer, og forhåbentlig spiller jeg i morgen, hvis jeg bliver valgt til det, siger Kasper Schmeichel.

Allerede mandag eftermiddag var han tilbage på træningsbanen til en let træning i Helsingør. I den forbindelse fortalte Kasper Hjulmand dog, at Schmeichel endnu ikke kunne klarmeldes, men det er målmanden altså nu blevet et døgn senere.

Debriefing fra Tyrkiet: Kevin gav fingerpeg om fremtid

Her er de største nyheder i 'Football Manager 2021'

Hareide blander sig: - Vi gjorde det i Danmark

--------- SPLIT ELEMENT ---------