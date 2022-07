Forstår ikke UEFA's regler

Milton Keynes var onsdag formiddag byttet ud med hjemmevante Kingsmeadow i London, men solen bagte stadig ned over Lars Søndergaards efterhånden solbrændte hud.

Med et halvtomt papkrus kaffe i hånden virkede han afslappet. Og lettet. Mest af alt lettet. Over den forløsende sejr over Finland, som holdt Danmark inde i kampen om en plads i kvartfinalen.

Men han undrede sig også – apropos solen og de himmelhøje temperaturer i England – over UEFA’s regel om, at der skal registreres 32 grader ved sidelinjen før kampen, hvis spillerne skal have vandpauser under kampen - de såkaldte cooling breaks.

Skyerne var heldigvis trukket ind over Stadium MK ved kampstart, men luftfugtigheden og varmen var hård ved spillerne. Specielt fordi kampen blev spillet klokken 17 lokal tid.

- Jeg forstår ikke de regler fra UEFA, for spillerne sveder noget mere der, end hvis det bare havde været en brændende sol, sagde han.

Han skulle da heller ikke nyde noget af for meget nærkontakt til spillerne efter kampen.

- Det var vildt, vildt hårdt. Normalt giver jeg altid lige pigerne en krammer, men det undgik jeg efter den første. De var simpelthen drivende våde.

Ja, langærmet skjorte og sorte bukser var nok ikke det mest praktiske. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Varsler varmerekord

Og det bliver på ingen måde bedre til den afgørende gruppekamp mod Spanien.

De engelske myndigheder varsler voldsomme temperaturer henover weekenden og især søndag, hvor der er 30 procent risiko for, at historiens højeste temperatur på engelsk grund bliver målt.

Danmark møder trods alt Spanien klokken 20 lokal tid lørdag aften, men vejret bliver en faktor.

- Nu har vi prøvet klokken 17, og klokken 20 er trods alt mere humant. Men det bliver hårdt, lød det fra Lars Søndergaard.

Skal 'bare' vinde

Inden opgøret er Danmark og Spanien begge på tre point, men Spaniens målscore er markant bedre, efter de slog Finland 4-1 og ’kun’ tabte 0-2 til Tyskland.

Derfor er kravet en sejr for Danmark, men trods alt ikke en kæmpe en af slagsen, som det skulle have været, hvis Spanien havde slået Tyskland tirsdag.

- Det er dejligt at kunne gå ind til kampen og sige, at en sejr vil bringe os videre, og at det ikke skal være en sejr på fire eller fem mål. Det er trods alt et andet udgangspunkt. Men det bliver selvfølgelig svært. Vi er endnu engang oppe mod et rigtig svært hold, sagde han og udtrykte tvivl om, hvorvidt Danmark kan overraske spanierne, som sikkert også trives bedre i varmen.

Kampen mellem Danmark og Spanien spilles i Brentford.

