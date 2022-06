Forsvarer Nadim: - En sød person

Torsdag bekræftede landstræner Lars Søndergaard, at Nadia Nadim er udtaget til EM-slutrunden i juli.

Den 34-årige angriber har i de seneste måneder været udsat for massiv kritik på grund af sin rolle som officiel ambassadør for det skandaleramte VM i Qatar.

Men det kommer ikke til at være et tema i truppen, forsikrer Everton-spilleren Rikke Sevecke, der også er en af de 23 udtagne til EM.

- Som Lars (Søndergaard, red.) siger, så er vi gode til at holde tingene uden for gruppen. Vi er en rigtig stærk gruppe med et godt sammenhold. Så nej, det kommer ikke til at fylde noget.

- Hvad synes du om beslutningen om at tage Nadia Nadim med til EM?

- Jeg ser Nadia Nadim som en sød person og en god fodboldspiller. Jeg er bare glad på hendes vegne, nu hvor hun har været skadet i så lang tid, siger hun til Ekstra Bladet.

Rikke Sevecke spiller til dagligt i Liverpool-klubben Everton. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Flere af landsholdsspillerne er homoseksuelle, blandt andet den helt store stjerne Pernille Harder.

I Qatar kan man blive straffet for at være det.

Men det er ikke noget, der får Rikke Sevecke til at forholde sig til Nadims ambassadørrolle.

- Det er ikke noget, jeg har taget stilling til. Jeg tænker, hun (Nadia Nadim, red.) er med på grund af hendes fodboldmæssige præstationer. Det er også det, det skal baseres på, siger hun.

- Nadims ambassadørrolle er jo også noget, der virkelig splitter folk. Er du bekymret for fansenes opbakning, når hun er med?

- Det tænker jeg ikke, spiller nogen rolle. Vi er et fodboldhold, og folk ser os for det, vi præsterer på banen. Så nej, siger den 25-årige forsvarsspiller.

Rikke Sevecke glæder sig i stedet over muligheden for at komme til en slutrunde med landsholdet.

- Det er megafedt at være udtaget. Jeg har ikke med til en slutrunde før, så jeg glæder mig rigtig meget, siger hun.

Inden da skal landsholdet møde Brasilien i en testkamp - for første gang nogensinde i Parken.

- Jeg glæder mig. Jeg har prøvet det til skolefodbold, men det er ikke det samme som at skulle spille en landskamp, siger Rikke Sevecke.