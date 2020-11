Forsvarer udskældt trio

Kasper Hjulmand har fået en opløftende indledning på sin landstrænergerning.

Førstepladsen i Nations League-gruppen er indenfor rækkevidde efter blandt andet en imponerende sejr på Wembley samtidig med, at bredden på holdet tilsyneladende bare vokser og vokser.

Men ingen roser uden torne.

For Hjulmands foretrukne angribere scorer bare ikke mål, når de optræder i rødt og hvidt.

I de første syv kampe har trioen Kasper Dolberg, Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen været den foretrukne, og de har scoret nul mål til sammen, selvom de er startet inde hver gang, de har været til rådighed.

Kasper Hjulmand er tilfreds med Yussuf Poulsen og de øvrige angribere. Foto: Lars Poulsen

Det har ført til voksende kritik af de tres præstationer. Men den køber Kasper Hjulmand ikke.

- Det vigtigste for mig er ikke, hvem der scorer målene.

- I forhold til den kritik vil jeg sige, at dem, der har spillet, har været en del af en gruppe, der har vundet kampe.

- Uanset hvem, jeg sender ind på banen, laver de et enestående stykke arbejde. Jeg er glad for den indstilling, der er, påpeger landstræneren.

Han understreger, at ansvaret også hviler på dem, der skal servicere de forreste.

- Nogle gange er det jo ikke de spillere, som ikke scorer, der er skyld i det. Det kan også, som jeg ser fodbold, handle om relationer, og hvordan vi får skabt muligheder der, hvor de er bedst.

- Det er selvfølgelig min opgave, og jeg er ikke så bekymret for det. Hvis vi slår Belgien, vinder vi Nations League gruppe A. Jeg synes, at dem, der har været på banen, har hængt godt sammen. Vi er et godt sted som hold, siger Kasper Hjulmand.

Martin Braithwaite er tredje hjul i Hjulmands foretrukne trio. Foto: Lars Poulsen

Han vil dog godt medgive, at det offensive udtryk kan blive bedre.

- Det er klart, at vi gerne vil skabe flere chancer, men vi er også oppe mod topmodstandere, der ikke giver mange chancer væk.

- Det er noget andet mod hold fra andre lag, men man skal ikke forvente et hav af chancer mod England og Belgien – og heller ikke mod Island, advarer Hjulmand før den vigtige gruppefinale.

