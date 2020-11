Forsvarer 'ufornuftig' beslutning

Ifølge landsholdets læge, Morten Boesen, er det forsvarligt at gennemføre landskamp trods coronaudbrud

Med et hav af afbud og en risiko for øget smitte kan det være svært at forstå, at træningskampen mod Sverige skal spilles.

På begge sider af Sundet påpeget iagttagere og eksperter, at det er svært at få øje på fornuften.

Men i UEFA insisterer man på, at træningskampe gennemføres, fordi der også står rangliste point på spil, og ifølge det danske landsholds læge, Morten Boesen, er det i orden, at kampen spilles.

- Jeg synes, det er forsvarligt. Man skal huske på, at de andre ikke bare er testet negative i går (mandag, red.), men også op til weekenden, hvor de spillede for deres klubber. Stabsmedlemmerne er også testet inden samlingen, forklarer Boesen.

- Så vi er ret sikre på, at det er tilfælde, der er bragt ind i lejren, og ikke er sket her, fordi de er fanget på førstedagen. Det er netop derfor, vi har så mange tests, inden boblen aktiveres, siger lægen, der har haft sjældent travlt, siden spillere og trænere blev samlet mandag.

- Vi har brugt hele natten og morgenen på at lave en risikoanalyse på, hvem spilleren og medlemmet af staben har været i tæt kontakt med. Der har vi handlet ud fra et forsigtighedsprincip, og lavet en bruttotrup af potentielle nærkontakter. Og de mennesker er nu gået i en slags hjemme-isolation, lyder det fra lægen.

Det er ikke alle, der har været i kontakt med de to smittede, Robert Skov og en af landsholdets behandlere, som skal isoleres. Det sker i forlængelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, forklarer Morten Boesen.

Eksempelvis nåede Ebbe Sand mandag at have en samtale med Hoffenheim-spilleren. Men fordi den var kortvarig og fandt sted udendørs, kan Sand vikariere for Kasper Hjulmand.

- En samtale udenfor, der ikke har varet mere end et par minutter, bliver ikke anset for at være en nærkontakt.

- Sundhedstyrelsen har nogle klare retningslinjer om, at hvis en person i cirka 15 minutter har stået indenfor en meters afstand, så er man i potentiel nærkontakt.

- Det er især situationer, hvor man har siddet og spist sammen i længere tid, eller tager en bil sammen. Der er vi så gået ind og kigget på alt det materiale, vi har, oplyser Boesen, der har draget fordel af, at UEFA kræver, at alle aktiviterer i lejren filmes.

- Det har gjort det ret nemt for os at se, hvem personerne har siddet ved siden af til måltiderne - og hvor længe, konstaterer Morten Boesen, der ikke ser en øget risiko ved at hente nye spillere ind.

- Det synes jeg ikke. De kommer med tests fra klubberne og bliver også testet, når de ankommer til lejren.

Og når de først er ankommet til basen på Hotel Marienlyst i Helsingør, er risikoen for smitte lille, fremhæver lægen.

- Vi har et kanonsamarbejde med Marienlyst. Vi har vores egen etage og vores egen spiseafdeling, så der er slet ingen kontakt til de øvrige gæster, siger Morten Boesen, der må vente til torsdag, før han ved, om der er blevet smittet internt på holdet.

