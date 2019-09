Forsvarsmakker løb skrigende bort: Så vendte Kjær 'hjem'

MARBELLA (Ekstra Bladet): Hvis Simon Kjær var lidt træt, var det helt naturligt. De seneste døgn har været meget hektisk for landsholdskaptajnen.

Mandag stod han op til blodprøver 05.15 og det obligatoriske lægetjek, før lejeaftalen med Atalanta blev bekræftet og siden kurs mod sydspanske Marbella, hvor landsholdet er samlet.

Men det er lidt af et paradoks, at Simon Kjær er havnet i Atalanta. For han havner kun i den italienske Champions League-klub, fordi hans gamle forsvarsmakker fra Fenerbahce, Martin Skrtel, løb skrigende bort fra klubben efter blot tre uger.

Slovakken fik ophævet sin aftale og virkede fejlcastet, fordi han ikke er definitionen på den styrmand til tremandsforsvaret, som Atalanta stod og manglede.

Den forsvarsgeneral har sidste sæsons nummer tre i Serie A formentlig fået med tilgangen af den danske landsholdsanfører. En lederskikkelse til forsvaret.

- Jeg tror, den her mulighed kun opstod, fordi det ikke gik med Martin Skrtel. Jeg har talt med Martin, og det her er jo beviset på, hvor hurtigt det kan gå i fodboldens verden, forklarer Simon Kjær.

Atalanta dukkede op lørdag

Muligheden for et skifte til Atalanta dukkede op lørdag formiddag.

- Kl. 11.00 besluttede jeg mig og en halv time senere bestilte jeg flybilletterne. Jeg har en del erfaring med at træffe hurtige beslutninger.

- Når muligheden opstod for at komme tilbage til Italien, var jeg slet ikke i tvivl. Det her er en fantastisk mulighed for mig, siger Simon Kjær.

Nu er den 30-årige landsholdskaptajn tilbage i det land, hvor det hele begyndte for 11 år siden i Palermo.

Og så er der en bonusgevinst i, at udfordringen hedder Champions League og ikke Europa League, som de skal spille i Sevilla.

Simon Kjær har en særlig kærlighedsforhold til Italien, hvor han både blev gift og altid har følt sig godt tilpas som fodboldspiller. Han havde stor succes som ung talentfuld komet i Palermo og viste sine kvaliteter på en lejeaftale i Roma.

- Jeg har flere gange sagt til Mikkel (Beck, agenten), jeg gerne vil tilbage til Italien for at spille. Og det her er en fantastisk mulighed for mig, fordi jeg kommer til en meget velorganiseret klub, hvor jeg er tiltænkt en stor rolle. De ved, hvad de henter.

- Da jeg gennemgik lægetjekket, fandt jeg ud af, at de er glade for, jeg kommer til klubben. Fire gange på ti minutter blev fortalt, at Gian Gasperini (manageren) var så glad for, at jeg kom. Men jeg har endnu ikke nået at få hilst på ham, forklarer Simon Kjær.

Modsatrettede meldinger

Simon Kjær har haft to sæsoner i Sevilla. Den første var fremragende, mens den anden også var rigtig god frem til foråret, hvor han pludselig røg ind i et rotationssystem.

- Efter sæsonen havde Mikkel og jeg en fin samtale med Monchi, der er blevet sportsdirektør. Her blev vi enige om at finde en løsning, hvis den var god for både Sevilla og mig. Der har ikke været noget pres mig. Det har hele tiden været min beslutning.

- Efter vores træningslejr i USA i sommer kom den nye træner (Julen Lopetegui) og sagde, han ville beholde mig. Han ville give mig en fair chance. Men da muligheden for Atalanta opstod, greb jeg den, forklarer Simon Kjær.

Han glider let henover spørgsmålet om skiftet fra Sevilla til Atalanta også hænger sammen med det rotationsprincip, som Lopetegui har indført. Simon Kjær spillede således ingen af de tre første kampe i Sevilla.

- Lad mig sige det sådan: Jeg skal spille fodbold, smiler Simon Kjær med klar indikation på, at landsholdsanføreren i en alder på 30 år ikke ønsker at ryge ud og ind ad holdet uge efter uge.

Atalanta har lejet Simon Kjær uden købsoption. Det betyder, at Simon Kjær næste sommer står i en gunstig position med blot ét år igen af aftalen i Sevilla.

Eriksen i transfer-limbo: Bare jeg selv kunne bestemme

FCK-stjerne skifter til italiensk traditionsklub

Transferkup af FC Midtjylland: Henter topscorer hjem