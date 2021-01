Fortæller om voldsom mobning på landsholdet

Hun nåede over 200 kampe for USA, men tiden på det amerikanske landshold var ikke altid fryd og gammen for keeperen Hope Solo.

Det fortæller hun i BBC's podcast The Player, hvor hun løfter sløret for, at der var en hård mobbekultur, da hun blev en del af landsholdet i begyndelsen af 00'erne.

- Der var en del onde kvinder på holdet. Folk var ikke søde mod os. Vi følte os ikke velkomne. De spurgte os ikke, om vi ville sidde sammen med dem ved frokostbordet. Det var virkelig hårdt at vokse op på landsholdet både socialt og spillemæssigt, siger hun.

Hun nævner ingen navne, men på daværende tidspunkt var spillere som Mia Hamm, Brandi Chastain og Michelle Akers blandt de etablerede stjerner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hope Solo er den målvogter med flest landskampe i USA's historie. Foto: Eugenio Savio/Ritzau Scanpix

Ifølge Hope Solo forsøgte hun og andre at gøre op med kulturen, og det var nok en medvirkende årsag til, at hun oplevede en hård begyndelse på det landshold, som hun endte med at vinde både OL og VM med.

- Mange spillere kom fra rige hvide familier. Det var kulturen på USA's landshold. Der var en meget priviligeret hvid kultur.

- Jeg husker, at jeg og Carli Lloyd talte meget om kulturen, og at vi måtte ændre den. Carli og jeg ville gerne have, at de nye spillere følte sig velkommen, for vi var ikke mobbere. Vi var søde mod de nye, som kom med, og jeg tror faktisk, at det bidrog til, at vi blev mobbet, siger hun.

Hope Solo spillede på det amerikanske landshold fra 2000 til 2016, hvor hun stoppede efter OL. Ud over OL-guld i 2008 og 2012 samt VM-guld i 2015 var hun med til at sikre VM-bronze og VM-sølv i henholdsvis 2007 og 2011.

På klubplan nåede hun at repræsentere flere amerikanske klubber, ligesom hun havde ophold i Sverige og franske Lyon.

Holdt det hemmeligt i 52 dage

Højbjerg efter nedtur: - Det er svært at tale om

De tjente mest: Kong Christian på tronen