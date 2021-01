Fortsætter på landsholdet: Må måske vente til EM

Lovændringen af kviklånsloven betyder blandt andet, at Arbejdernes Landsbank kan fortsætte som hovedsponsor for DBU, selv om loven først bliver ændret til sommer

Arbejdernes Landsbank kan fortsætte som hovedsponsor for DBU.

Men som udgangspunkt kan banken ikke komme tilbage på landsholdets trøjer før omkring sommerferien.

For lovændringen kommer først til at ske, når Folketinget er på vej på sommerferie. Det var i hvert fald meldingen fra Erhvervsministeriet tirsdag, da det blev officielt, at kviklånsloven bliver lavet om.

- Lige nu kan jeg ikke se andet end, at vi fortsætter som sponsor for DBU og landsholdet. Men det er klart, at vi har en stor interesse i at være tilbage på landsholdets trøjer så hurtigt som muligt.

- Nu må vi have en drøftelse med DBU for at høre, om vi kan løse den udfordring, så vi snart kan være tilbage på landsholdets trøjer, siger Peter Froulund, marketing- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, til Ekstra Bladet.

Hos DBU glæder man sig over aftalen, men direktør Jakob Jensen forventer ikke, at der kan gives dispensation, så Arbejdernes Landsbank kan komme på trøjerne før vedtagelsen er sket i Folketinget.

- Nu håber vi vedtagelsen sker så hurtigt som muligt i Folketinget. Den del af processen har vi ikke indflydelse på, fastslår DBU-direktør Jakob Jensen.

Regeringen og en bred forligskreds i Folketinget har lyttet til kritikerne og ændrer nu den stærkt kritiserede kviklånslov.

Partierne bag loven, der omfatter alle i Folketinget minus konservative og Liberal Alliance, er enige om, at det var uhensigtsmæssigt med en lov, der forhindrede banker i at sponsorere både elite og breddeidrætten i forening med spilleselskaber.

Arbejdernes Landsbank er tilbage på landsholdets trøjer. I værste fald først til EM, når Folketinget har ændret kviklånsloven. Foto: Lars Poulsen.

Reglen var faktisk så striks, at banker og spilleselskaber ikke måtte ses i sammenhæng på hverken trøjer eller bander.

Arbejdernes Landsbank er allerede gået glip af otte landskampe fra efteråret 2020. Nu er der med sikkerhed udsigt til, at en af DBUs hovedsponsorer vil være synligt i billedet ved EM slutrunden til sommer.

- Det har kæmpe betydning for os at være med i forbindelse med EM. Uanset om det bliver med eller uden tilskuere.

- Samtidig får aftalen stor betydning for vores engagement i idrættens verden. Her kan vi fortsætte vores sponsorater, fastslår Peter Froulund.

