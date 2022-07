Forudsigelse var helt forkert

Lars Søndergaard troede på en lige kamp, men blev klogere, da Tyskland tog revanche for kvartfinalen for fem år siden

Kunne man bide tungen af sig selv med tilbagevirkende kraft, så havde landstræner Lars Søndergaard nok gjort det.

Han kaldte Danmarks EM-åbningskamp mod Tyskland for en 50/50-kamp på det afsluttende pressemøde torsdag aften, men da det hele skulle afgøres på banen 24 timer senere, var det svært at genkende den profeti.

- Jeg ved sgu ikke. Jo, jeg er overrasket over forskellen, lød det efter kampen fra Lars Søndergaard efter lidt betænkningstid.

- Vi møder et vildt godt tysk hold, som stresser os på alle parametre. Vi vidste godt, de var gode. Der er egentlig ikke noget, de overrasker os med, men de presser os højt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danmark var under tysk bombardement det meste af kampen. Foto: PAUL TERRY/Ritzau Scanpix

Han analyserede sig frem til, at Danmark ud over de første syv minutter ikke formåede at presse de tyske spillere, ligesom hans hold aldrig fandt en vej ud af det voldsomme tyske pres.

Han vil helst skyde skylden på tyskerne, men erkender også, at hans spillere ikke ramte dagen.

Langt fra endda.

- Vi formåede simpelthen ikke at være med på det tempo og det stress, de gav os. Og så havde vi helt sikkert også selv en dårlig dag. Man skal overleve de perioder, man er under pres, og så laver vi selv nogle kæmpe fejl ved 1-0, siger han.

Signe Bruun gav Stine Ballisager Pedersen en halvkort tilbagelægning, og stopperen fik ikke clearet den, men endte i stedet med at forære en tysk friløber og kampens første scoring.

Ved 2-0-scoringen så en ellers velspillende Lene Christensen i målet skidt ud ved et hjørnespark, og Lars Søndergaard mente da også, at man burde have forhindret to-tre af tyskernes mål.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lene Christensen reddede Danmark mange gange, men må tage anden scoring på sin kappe. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Til gengæld tillod de tyske angribere sig så at brænde et hav af chancer. Både på det gennemtæskede træværk, men også på den danske keeper.

I den anden ende var det vel kun Signe Bruuns moment af klasse i første halvleg, der for alvor testede Merle Frohms i det tyske mål, og landstræneren var da også skuffet over, at det var tættere på både 5-0 og 6-0 end på en dansk reducering.

- Det skal jeg jo være. For vi havde helt sikkert sat næsen op efter at kunne matche tyskerne meget bedre.

- Skuffet, ja. Men jeg må tage hatten af for Tyskland og den måde, de spillede på. Jeg havde sagt, at de to hold, der kommer videre fra vores gruppe, kunne gå i finalen, og jeg tror faktisk, at Tyskland kan komme meget langt denne her gang.

Med til historien hører, at Tyskland er en stormagt inden for kvindefodbold. De vandt seks europamesterskaber på stribe fra 1995-2013, men blev sendt ud i kvartfinalen af Danmark i 2017.

Danmark får med det store nederlag svært ved at komme i kvartfinalen i England denne gang.

Først venter Finland tirsdag, inden den afgørende gruppekamp spilles lørdag mod Spanien, der fredag vandt 4-1 over Finland.

Peger på én ting efter øretæve

Danmark slagtet: To var til rotterne