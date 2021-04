Forventer at flere EM-byer trækker sig

UEFA's krav om tilskuere til sommerens EM-slutrunde kan få flere af værtsbyerne til at trække sig

Fodbolden spilles stadigvæk for tomme tribuner over hele Europa på grund af coronavirus.

Men sådan skal det ikke være til sommer, når den udskudte EM-slutrunde sparkes i gang.

Her har UEFA nemlig stillet krav om, at minimum 30 procent af stadionkapaciteten tages i brug, når der skal spilles fodbold i de 12 værtsbyer over hele Europa.

UEFA har givet en frist til 7. april for værtsnationerne til at give svar på, hvorvidt det kan lade sig gøre at opfylde det krav. Ellers må der findes andre løsninger.

Det ultimatum har provokeret flere af værterne. Bl.a. vores naboer mod syd, Tyskland, hvor der for nylig er vedtaget en forlængelse af nedlukningen frem til 18. april på grund af en smittestigning i befolkningen.

- UEFA's krav vidner om stor uansvarlighed med tanke på de udfordringer, som de 12 værtslande står over for, siger den tyske politiker og leder i idrætsudvalget, Dagmar Freitag (SPD), ifølge nrk.no.

I en podcast på britiske BBC siger den tyske journalist og forfatter Raphael Honigstein, at han ikke forventer, alle 12 værtsbyer kan leve op til UEFA's krav.

- Jeg tror, flere EM-byer vil trække sig. Jeg er ikke engang sikker på, at München kan garantere, at alt vil være fint til juni, siger Honigstein.

De 12 værtsbyer München, Tyskland.

Rom, Italien.

Baku, Aserbajdsjan.

St. Petersburg, Rusland.

Bilbao, Spanien.

Budapest, Ungarn.

Glasgow, Skotland.

København, Danmark.

Bukarest, Rumænien.

Amsterdam, Holland.

Dublin, Irland.

London, Storbritannien. Vis mere Luk

Den udtalelse bakkes op af borgmesteren i München, Dieter Reiter.

- På dette tidspunkt er det slet og ret ikke muligt at sige, om det bliver en mulighed med tilskuere i juni, siger Reiter ifølge Bild.

UEFA's præsident, Aleksander Čeferin, har tidligere udtalt, at han foretrækker at alle 12 oprindelige værtsbyer giver tilsagn om at lukke tilskuere ind og fortsætter værtskabet, men hvis ikke, så kan EM fuldføres med 10 eller 11 værtslande.

Ud over München, så er Glasgow og Dublin to af de andre værtsbyer, der fortsat er usikre på, om de kan garantere tilskuere på stadion til sommer ifølge nrk.no.

Danmark og København har allerede signaleret, at Parken kan opfylde UEFA's krav og minimum lukke 11.000-12.000 tilskuere ind til fodbold.

