Forventer Hjulmand bliver i mange år

Han er kun ved at være færdig med det første af fire år som landstræner.

Men den aktuelle succes kan også have sin pris.

For var nogen i tvivl om, hvem Kasper Hjulmand varm, så er hans navn nu for alvor slået fast overalt i fodbold-Europa.

EM-slutrunden er det tydelige bevis på, at han er en trænerkapacitet ud over det sædvanlige.

Og så er mekanismerne normalt sådan skruet sammen i fodboldverdenen, at så vil efterspørgslen automatisk stige.

- Vi har ikke fået henvendelser på Kasper Hjulmand fra det store udland. Det er også vores forventning, at han bliver her hos os, siger fodbolddirektør Peter Møller. Foto: Lars Poulsen.

Til trods for den danske EM-succes, og Kasper Hjulmands eminente taktiske greb i kampene, så forventer DBU dog at få lov at beholde landstræneren.

I hvert fald ikke, hvis du spørger fodbolddirektør, Peter Møller.

- Vi er kun ét år inde i den aftale, der løber til sommeren 2024. Så vi tager foreløbig situationen helt roligt.

På baggrund af EM-succesen har I så fået henvendelser på Kasper Hjulmand?

- Det kan jeg afvise. Vi har ikke fået en eneste henvendelse på nuværende tidspunkt.

Er det allerede nu aktuelt med en ny kontrakt og en forlængelse af samarbejdet med landstræneren?

- Som sagt er vi lige begyndt på aftalen. Så en forlængelse er ikke lige på vej. Der resterer tre år, og det er vores klare forventning, at Kasper Hjulmand bliver hos os i mange år som landstræner. Vi er i hvert fald meget glade for samarbejdet, fastslår Peter Møller.

Kasper Hjulmand har tidligere under EM-slutrunden udtalt, han har verdens bedste job. Og ikke gør sig tanker om at få et andet trænerjob her og nu.

- Jeg er, hvor jeg skal være, konstaterede landstræneren efter Danmark var gået videre fra gruppespillet.