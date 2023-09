Forventer mere: - Vi vil være ekstraordinære

Godkendt, men så heller ikke mere end det.

Det er sådan, Thomas Gravesen beskriver Danmarks to seneste præstationer i kvalifikationen til EM mod San Marino og Finland.

Fortrøstningsfuld

- Pointmæssigt er det godkendt, men vi vil noget mere. Vi vil ikke bare være godkendt, vi vil være ekstraordinære. Med de spillere, vi har, skal vi være ekstraordinære, siger den tidligere landsholdsstjerne til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det har vi også set, at det her landshold kan være. Det danske landshold kan mere, og det skal vi finde tilbage til. Sejrene avler stille og roligt selvtillid. Jeg er fortrøstningsfuld.

Den danske landsholdslegende Thomas Gravesen spillede sin sidste kamp for Danmark i 2006. Foto: Tariq Mikkel Khan

Danmark slog i torsdags San Marino med 4-0 i Parken, mens Finland blev slået med 1-0 i Helsinki søndag aften. Resultaterne betyder, at Kasper Hjulmands tropper fører kvalifikationsgruppen med 13 point efter seks kampe.

Alligevel var Thomas Gravesen langtfra tilfreds med alt, hvad han så fra Danmark i sidste uge.

Graver sig ned

- Mod San Marino synes jeg, at der var periode, hvor landsholdet viste det, som vi håber på. Men når man går ind til en kamp mod San Marino, skal man vise mere. Vi spiller hurtigt i en periode, hvor vi scorer målene, og det forventer jeg, vi gør i 90 minutter mod et hold, som er amatører.

- Det havde været en katastrofe, hvis vi havde spillet uafgjort mod Finland. Det må vi alle sammen erkende. Men vi skal også huske, at vi møder et professionelt hold, som har så meget respekt for Danmark, at de bliver nødt til at grave sig ned.

Lugter af dansk deltagelse

- De synes, at Danmark er så gode, at de ikke vil over midten, og det er et eller andet sted en cadeau til Danmark. Men løsningen til at spille mod sådan et hold skulle Hjulmand have set. Når vi ser på puljen, Danmark er havnet i, skulle Hjulmand have vidst, at opgaverne bliver sådan her.

Men selvom det lugter meget af dansk deltagelse ved EM i Tyskland næste sommer, så ser Thomas Gravesen nogle problemer på landsholdet.

Og den tidligere Real Madrid-stjerne mener, at problemerne har været der i lang tid efterhånden.

Med sejren mod Finland topper Danmark kvalifikationsgruppen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Problemerne stammer ikke fra de sidste to kampe, men helt tilbage fra Qatar-tiden af, hvor vi mangler troen på, vi kan det, vi gjorde sidste gang. Hjulmand skal også tro på, at spillerne er gode nok, og hvis de laver en fejl, skal han ikke lave det om med det samme. Der skal bankes noget sikkerhed ind i dem.

- Vi skal have det lange lys på. Det handler om at kvalificere sig til EM, men med det korte lys handler det om at forbedre os. Det skal vi hele tiden gøre.

Ingen alarmklokker

Afsluttende understreger den nuværende tv-ekspert hos Discovery, at han ikke er bekymret.

Det er Danmarks puljemodstandere simpelthen for dårlige til.

- Alarmklokkerne skal selvfølgelig ringe omkring ens egne tanker og ambitioner omkring, hvad det her landshold kan. Men alarmklokkerne skal ikke ringe, når vi er i en pulje, som FC København, Brøndby og FC Nordsjælland kunne gå igennem og stadig kvalificere sig.

Landsholdet mangler at møde Kasakhstan, Nordirland, Slovenien og San Marino, inden der kan sættes to streger under det samlede kvalifikationsresultat.