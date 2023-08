Fra helvede til himlen: Vanvittig udvikling

Livet har på få måneder slået en gevaldig kolbøtte for Jannik Vestergaard.

Fra uønsket og sendt helt ud af truppen til en rolle som central nøglespiller i Leicester.

Managerskiftet fra Brendan Rodgers til Enzo Maresca har været lidt af en gave til den 31-årige forsvarsspiller.

Han har således været med i samtlige fire Leicester-kampe i Championship denne sæson, hvor holdet har vundet dem alle.

Jannik Vestergaard er gået fra uønsket til central nøglespiller efter managerskiftet og nedrykningen i Leicester. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Og nu lurer et landsholdscomeback tirsdag, når Kasper Hjulmand sætter navne på sin trup til kampene mod San Marino og Finland i starten af september.

- Hvad er årsagen til, at du pludselig spiller igen?

- Vores nye manager har en positiv spillestil med meget mere boldbesiddelse, og det passer godt til mine evner som spilfordeler nede bagfra.

- Han har en klar filosofi, og der arbejdes meget mere nu med det taktiske, som er en af mine forcer.

- Jeg føler mig helt tilbage på mit niveau fra vores EM-semifinale på Wembley - eller vores sejr over Frankrig i Paris for et år siden. Min appetit på fodbold er kæmpestor, og det er meget tilfredsstillende at mærke, at det spillemæssigt går så godt, siger Jannik Vestergaard.

Jannik Vestergaard har ti måneder igen af sin kontrakt og fortsætter måske i Leicester, selv om han altid har optrådt i de store ligaer. Foto: Claus Bonnerup

- Din kontrakt udløber om ti måneder, bliver du nu, hvor du spiller fast?

- Jeg troede helt ærligt ikke for et par måneder siden, at jeg ville være i Leicester nu. Det var et chok for klubben at rykke ud, og det vigtigste er straks at komme tilbage til Premier League, så vi skal spille positiv fodbold for at vinde hele tiden, og det er en perfekt spillestil for mig.

- Lige nu er det vigtigste for mig er at spille fodbold igen, og med fuld spilletid i kampene klikkede alting hurtigt på plads for mig på banen, så jeg føler mig tilbage i topform, siger Jannik Vestergaard.

I januar sagde han nej til et salg til Fulham og mulige lejeaftaler i Monaco og Hertha Berlin.

Monaco kom sent i vinduet, men da han havde en højgravid kone, ville han ikke lade hende sidde med deres lille barn i England.

Jannik Vestergaard blev sendt uden for truppen af Brendan Rodgers, fordi han gav et interview til Ekstra Bladet, hvor han sagde sin mening om managerens mandskabsbehandling. Siden er han tilbage i varmen efter managerskiftet. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Vestergaard kom ikke til VM og har ikke været inde omkring landsholdet i 14 måneder. Han var med til at vinde udekampene mod Frankrig og Østrig i juni sidste år.

- Jeg har savnet landsholdet vildt meget, for jeg elsker at spille for Danmark, og det gik jo supergodt for både holdet og mig selv under det fantastiske EM - og da vi bagefter kvalificerede os så overlegent til VM, så de tider vil man gerne tilbage til.

- Landsholdet er noget helt specielt - og det har givet de største oplevelser i min spillerkarriere. Jeg forstår godt, at jeg ikke har været med i det seneste års tid, når jeg spillede så få kampe i sidste sæson. Jeg ville heller ikke selv have udtaget mig på det tidspunkt med så lidt spilletid, forklarer han.

Jannik Vestergaard var med i EM-semifinalen mod England på Wembley. Foto: Finn Frandsen

Den 31-årige stopper har altid spillet i en af de store ligaer. Og det er også her, han vil spille igen meget snart.

- Jeg ser min fremtid i en top fem-liga, hvor jeg jo altid har spillet, for jeg har store sportslige ambitioner. Jeg er i min bedste alder som spiller, har en enorm sult efter at spile og vise mit bedste - og føler mig helt ærligt så god, som jeg nogensinde har været, fastslår Jannik Vestergaard.

