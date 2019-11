Fra langt nede i kulkælderen til Danmarks skarpeste bomber

Det er helt naturligt, at Andreas Cornelius i disse dage går rundt i landsholdslejren med et ekstra stort smil på læben.

For ingen er skarpere eller mere effektiv end den 26-årige Parma-bomber lige nu.

Efter et år, hvor han i foråret røg langt ned i kulkælderen med lyskeoperation, peger pilen igen i den rigtige retning for angriberen.

Den store, stærke angriber er uden sammenligning Danmarks mest brandvarme bomber.

Meget gladere for målene

Fire mål i de to seneste kampe for Parma har vist målnæsen er intakt for Cornelius, der allerede står noteret for fem træffere i Serie A.

Og målene har på en eller anden måde fået større betydning for ’Corner’. Der er helt naturligt færre af slagsen i forhold til Superligaen, fordi niveauet er væsentligt højere i Serie A.

- Nu er jeg blevet endnu mere glad for hver scoring, jeg laver. Jeg sætter meget mere pris på målene, fordi det er et højere niveau og meget vanskeligere at score i Serie A, forklarer han.

Målsætningen er at lande på et tocifret antal for sæsonen. Forudsætningerne er allerede gode for angriberen, der teknisk er blevet stærkere det senere år.

- Hvis du scorer mere end ti mål, så synes italienerne, at du er en rigtig god angriber, forklarer han.

Efter et kaotisk halvår i Cardiff, en rimelig sæson i Atalanta, et halvkikset lejeophold i Bordeaux er han tilsyneladende havnet på den rigtige hylde i Parma.

- Der var ikke meget at tage med fra hverken Cardiff eller Bordeaux. Opholdet i Frankrig endte med at være lidt ligegyldigt, fordi jeg var meget skadet. Til gengæld har det år, jeg havde i Atalanta, gjort mig klar til at præstere på et højere niveau. Det har gjort tilvænningen meget lettere til Parma, påpeger han.

Højere sportslig status

På mange måder havde han en vanskelig start i Parma, fordi han kom lidt skævt i gang. Han var blevet opereret og bagefter de andre i opstarten til sæsonen.

- Det var jo ikke det bedste udgangspunkt, da de købte mig. Jeg var i gang med et genoptræningsforløb og spillede ikke i starten af sæsonen, forklarer han.

- Men mine scoringer har betydet, at jeg sportsligt hurtigt har fået en højere status. Lige nu er min angrebskonkurrent også skadet, så det betyder, at jeg skal spille, siger Andreas Cornelius.

Parma kan blive stedet, hvor ’Corner’ falder til ro efter en del klubskifter de senere år.

- Jeg har det fint med at være en omrejsende angriber, og er ikke den store tryghedsnarkoman. Omvendt er det rart ikke at flytte hvert år, når jeg tænker på alt det praktiske.

- Det kan godt være, Parma er stedet, hvor jeg skal være i lang tid. Men min tid i den her branche har lært mig ikke at lave langtidsplanlægning, smiler Andreas Cornelius, der ved, hvad han taler om – lige på det punkt.

