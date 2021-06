Fra skurk til helt: - Man skal være hård ved sig selv

Yussuf Poulsen har ofte måttet lægge ryg til hård kritik for sine indsatser på landsholdet.

Også i Ekstra Bladet, der ikke har skånet den rutinerede Leipzig-angriber.

Der var heller ikke lagt op til ros efter hans første halvleg af onsdagens EM-test mod Tyskland i Østrig.

Her var der ikke meget, der lykkedes for Poulsen, der ligesom Christian Eriksen var på vej mod dumpekarakter.

Men netop den duo løftede sig efter pausen, hvor Eriksen stod fadder til Yussuf Poulsens udligning.

- Vi viser stor moral igen, som vi har gjort så mange gange før i en kamp, hvor vi i første halvleg ikke spiller vores bedste, siger den danske målscorer til Kanal 5.

Han erkender, at spillet ikke var smukt mod tyskerne. Særligt ikke før pausen.

- Sådan er det bare. Nogen gange sidder afleveringerne ikke, som de skal, men vi viser den mentalitet, der skal til, og kommer ud med et rigtig fint resultat.

- Vi spiller mod et af verdens bedste hold, og i første halvleg tager vi de forkerte beslutninger. Men det var også noget med afleveringer, der ikke sad. Vi kommer lige fra en uges pause, så vi skal lige finde hinanden igen, konstaterer angriberen, som påpeger, at kritikerne måske kan lære lidt af kampens udfald.

- Man skal være hård ved sig selv, ellers bliver man ikke bedre. Fodbold er et spil med fejl. Der er nogen, der tror at det handler om skønspil, men dem, der begår færrest fejl, vinder fodboldkampe, lyder det fra Yussuf Poulsen.

Fra landstræneren lyder det, at Leipzig-veteranen er en klasseangriber, selvom han oftest har spillet på kanten på landsholdet.

Selv mener målscoreren, at han magter det hele.

- Jeg kan spille alle tre positioner oppe foran. I klubben spiller jeg i midten, men jeg har spillet 50 landskampe, hvor jeg er kommet fra højrekanten. Jo mere tid og jo flere træninger vi har sammen, jo bedre bliver det.

- Også, selvom jeg får lov til at vandre fra højrekanten, Det så man også ved målet. Der er nogle ting i spillet, der er uvant i forhold til det, jeg gør i hverdagen, men jeg synes, jeg kan løse opgaven, når der er brug for det, analyserer Yussuf Poulsen, der har masser af ros til Christian Eriksen, der igen stod for oplægget til et af hans mål i rødt og hvidt.

- Der er måske to håndfulde spillere i verden, der kan slå en aflevering, som Christian gør i dag. De fleste havde nok spillet i den modsatte retning, for jeg tager faktisk tre løb.

- Men Christian har overblikket til at se, hvornår den skal slås. Det gør det lettere for os angribere, der bare skal ramme timingen for ikke at løbe i offside. Der er ikke mange, der har den kvalitet, lyder rosen til holdkammeraten.

