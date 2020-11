Frank med svada: Jeg ved ikke, hvad de tænker på

I næste uge er der igen en landskampspause, hvor det danske landshold i lighed med mange andre skal spille en træningskamp og to turneringskampe. Men stod det til Thomas Frank, burde den første træningskamp sløjfes.

Thomas Frank og Brentford kan nemlig se frem til et meget presset kampprogram i efteråret, hvor de ifølge den danske træner skal spille midtugekampe hver uge indtil januar. Og selv i landskampspauserne får en håndfuld Brentford-spillere ikke en pause - eksempelvis er Mathias Jensen udtaget til det danske landshold.

Det får nu den danske Brentford-træner til at kritisere UEFA.

- Jeg ved ikke, hvorfor landsholdene spiller tre kampe. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de kan spille en venskabskamp. Det giver ingen mening. Jeg ved ikke, hvad UEFA tænker på - det er helt skørt, siger Thomas Frank ifølge Daily Mail.

Og det er ikke det eneste, der frustrerer den tidligere Brøndby-træner. Selvom flere andre lande har holdt fast i fem udskiftninger som følge af coronakrisen, er de i England gået tilbage til blot at tillade tre udskiftninger per kamp.

Brentford stemte ellers for at beholde de fem udskiftninger i denne sæson, men de blev altså nedstemt. Det er Thomas Frank heller ikke specielt glad for.

- Hvem tager disse beslutninger? De forstår sandsynligvis ikke sporten, fortæller Thomas Frank og fortsætter:

- Jeg håber, at EFL og Premier League snart vil ændre det, så vi får fem udskiftninger. Jeg synes, det er meget vigtigt. Spanien har fem udskiftninger. Også Frankrig, Tyskland, Holland, Tyrkiet, Danmark og alle de europæiske ligaer og landsholdsturneringer har. Så er der fodboldens fædreland, England, hvor vi ikke har. Den bedste liga i verden, Premier League og den sjettebedste liga i verden, Championship, har ikke, selvom det er de mest ubarmhjertige og fysisk udfordrende ligaer i verden.

Brentford er i øjeblikket også hårdt ramt af skader, og til tirsdagens kamp mod Swansea havde de 17-årige Fin Stevens på bænken - selvom han havde spillet for B-holdet tidligere på dagen.

