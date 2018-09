Frankrig fejrer sin usædvanlige helt: - Vi ved, han snyder

Frankrig fejrede sommerens VM-triumf søndag aften ved at hylde VM-heltene på et fyldt Stade de France

- N’Golo Kanté, pala lalala, han er lav, han er flink, han stoppede Leo Messi, men vi alle ved, at han snyder, N’Golo Kanté!

Sådan lyder franskmændenes hyldestsang til den lille terrier, der havde en stor andel i Les Bleus’ VM-sejr tidligere på året.

Søndag aften spillede Frankrig så deres første hjemmekamp siden VM-triumfen, da de på hjemmebane vandt 2-1 over Holland i Nations League – Liga A, Gruppe 1. Efter kampen var der feststemning på det fyldte Stade de France, hvor spillerne hver for sig blev hyldet af tilskuerne.

Særligt én hyldest skilte sig ud, og det var hverken superstjernerne Antoine Griezmann eller Paul Pogba, den var rettet mod. Det var tværtimod den lille midtbanekriger N’Golo Kanté, der modtog en stor stang kærlighed fra spillere og tilskuere.

Venstrebacken Benjamin Mendy tog mikrofonen og begyndte at synge førnævnte hyldestsang, der blev opfundet under VM-slutrunden, mens han og resten af holdkammeraterne omringede Kanté.

Efterfølgende fortalte Kanté til Goal UK, at han ikke snyder i kortspil, som hans holdkammerater ellers anklager ham for.

- Sangen spredte sig under VM, og det bliver et uforglemmeligt øjeblik for mig. Men jeg snyder ikke i kortspil. Jeg konkurrerer, og de, der taber, kan godt lide at give andre et dårligt ry, sagde han med et stort smil på læberne.

"It was very nice."



France midfielder N'Golo Kante on players and fans singing his song after the victory over Netherlands.#FRANED #FRA #CFC pic.twitter.com/lHYvbSxn13 — Goal UK (@GoalUK) 10. september 2018

Hyldestsangen opsummerer den udvikling, som Kanté har gennemgået siden skiftet til engelsk fodbold tilbage i 2015. Først var han kraftigt medvirkende til, at Leicester vandt Premier League i hans debutsæson.

Succesen fortsatte sæsonen efter, da han først skiftede til Chelsea og senere hen også vandt mesterskabet med dem.

I mellemtiden fik han debut for det franske landshold, og selv om han blev udskiftet i VM-finalen, havde han en stor fod med i sommerens triumf.

Fuld tid spillede han til gengæld i søndagens 2-1 sejr over Holland. Kylian Mbappé sikrede verdensmestrene en god start med et mål efter 14 minutter. Den føring udlignede Ryan Babel halvvejs inde i anden halvleg, inden Olivier Giroud skaffede franskmændene sejren med et kvarter igen.

Dermed topper Frankrig sin gruppe i Nations League med fire point for to kampe.

