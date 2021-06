Frankrig sendt ud efter forrygende målorgie

Frankrig og Schweiz gav hinanden – og hele verden – et brag af en fodboldkamp. Schweiz videre efter straffe

De kunne næsten ikke slæbe sig hen til pletten efter 120 minutters intens og fremragende fodbold på en mandag aften. De franske verdensmestre og Schweiz delte 3-3 – og så endte en suveræn kamp i en cowboy- duel med målmændene i hovedrollerne.

Den duel vandt Yann Sommer. Kylian Mbappé blev fransk skurk, da han brændte det femte og sidste forsøg, og dermed er de franske verdensmestre ude af EM efter at have tabt straffesparkkonkurrencen 4-5.

Sensationelt.

Fra himmel til helvede på 244 sekunder!

Så lang – eller snarere kort – tid gik der, fra Schweiz på straffe kunne være gået på 2-0 mod verdensmestrene, til de pludselig var bagud 1-2. Fra jubel til jamrende jodlen!

De kom bagud 3-1, men de vendte tilbage fra dyb depression og fik udlignet til 3-3 i et forrygende rumænsk drama.

Det var Zuber, det var duper til en start! EM’s ukronede assistkonge Steven Zuber slog til for fjerde gang med en fuldstændig perfekt timet og tempereret sukkerball direkte ind i panden på Haris Seferovic, og så måtte chokerede blåbluser bare æde, at Schweiz var gået i front 1-0. Der var blot spillet et kvarter af ottendedelsfinalen i Bukarest.

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Bolden lå perfekt, og Haris Seferovic fik først møvet Clement Lenglet væk, mens den alpine hard-header steg til vejrs med adskillige blodårer heftigt pumpende i nakken, og bum! Han fik så meget smæk på sit hovedstød fra otte meter, at man må sige, Hugo Lloris var chanceløs inde i det franske bur.

Flot kasse i endnu en livlig kamp, hvor franskmændene oksede løs, skød flittigt – men ikke havde én eneste afslutning inde for rammen inden pausen.

Det skulle blive endnu mere lystigt i anden halvleg. Benjamin Pavard savede Steven Zuber ned få centimeter inde i feltet, og Schweiz fik straffe efter VAR. Men Ricardeo Rodriguez’ forsøg blev fornemt nappet af Hugo Lloris.

Fire minutter senere førte Frankrig 2-1!

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Den til-nåde-tagne Karim Benzema slog til to gange inden for et minut, da han først akrobatisk, lidt heldigt men med total power i sit drive fik bolden med sig og prikket forbi til udligningen i det 57. minut.

Kort efter tryllede Antoine Griezman igen og servede via målmand Yann Sommers ene handske bolden perfekt til Madrid-strikeren, der ret fri ved den fjerne stang ikke havde de store problemer med at pande sin anden scoring ind.

Ricardo Rodriguez så en anelse slukøret ud! Kort efter ragede han også et gult kort til sig midt i frustrationerne. Ren kuk-kuk – og Frankrig satte sig på kampen. Paul Pogba curlede med et kvarter tilbage fra distancen bolden ind til 3-1.

Grafik: Sofascore

Et drømmetræf godt ude i krogen på en aften, men Haris Seferovic headede fem minutter senere reduceringen ind og åbnede for en dramatisk finale.

Schweiz nåede at juble over 3-3, men Mario Gavranovic blev korrekt dømt offside. Det var indskifteren til gengæld ikke, da han i det 90. minut strøg igennem centralt og satte kuglen ude ved den venstre stolpe. 3-3 – men det var slet ikke slut!

Kingsley Coman hamrede fire sekunder før fire minutters forlænget spilletid bolden på overliggeren.

Så var der ligesom linet op til to gange 15 minutters forlænget spilletid på en aften, da fodbolden viste sig fra sin mest fantastiske og vanvittige side i hhv Parken og Bukarest.

Foto: Justin Setterfield/AFP/Ritzau Scanpix

Yann Sommer måtte strække ud for at afvise Benjamin Pavard, indskifteren Kevin Mbabu satte sirenen i gang og kørte babu-babu med ild i støvlerne i kontra og blev afvist af Raphaël Varane. Tilskuerne gik amok, bølgen kørte rundt på arenaen, den forrygende fest fortsatte. Og fortsatte.

Kylian Mbappé havde ikke en af sine heldigste aftener og kunne have lukket og slukket i det 110. minut, da han blev stukket helt fri af Paul Pogba – men fik så elendigt og yderligt træf på kuglen, at hans ansigt fortrak sig i smerte efter et jammerlige skud langt forbi mål.

Olivier Giroud fik heller ikke træf kort efter, da Paul Pogba nok engang satte i scene. Giroud fik hårdt presset headet og tvunget Yann Sommer til en redning i det 119. minut. Granit Xhaka jernede kuglen højt over på omkampens sidste spark.

Schweiz møder nu Spanien i kvartfinalen allerede på fredag. De skal nok lige hvile stængerne tirsdag, men det kan godt gå hen og blive godt…

Her kan du læse, hvor meget de danske landsholdsstjerner tjener

Dansk ekspert er ude med hård EM-kritik - læs mere her