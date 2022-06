Frankrig tabte igen i Danmarks gruppe

Kroatien fulgte op på fredagens sejr i Parken over Danmark ved også at slå Frankrig på udebane i Nations League.

Dermed ligner Kroatien den største trussel for Danmark i forhold til førstepladsen i gruppen og muligheden for at avancere i turneringen.

De franske verdensmestre får efter nederlaget nok at gøre med at redde sig en tur mere på Nations Leagues højeste niveau.

Danmark, som mandag vandt 2-0 hjemme over Østrig, fører gruppen med ni point efter fire kampe, Kroatien har to point færre på andenpladsen.

Østrig er treer med fire point, mens Frankrig skuffende er på sidstepladsen med blot to point.

Allerede efter fem minutter kom Kroatien foran 1-0 på Stade de France i Paris.

Der blev begået et straffespark, og kroaternes midtbanestjerne Luka Modric udnyttede muligheden for at bringe udeholdet foran.

Frankrig forsøgte i stort set resten af kampen at fremtvinge en udligning, men den kom aldrig.

Skarpheden manglede hos de franske angribere Karim Benzema og Kylian Mbappe.

Kroatien spillede i perioder klogt og kunne holde på bolden, så franskmændene blev mere og mere frustrerede.

Kendetegnende for kampen brændte Benzema en stor chance i tillægstiden.

Nederlaget betyder, at Frankrig fortsat ikke har vundet i Nations League. De to sidste gruppekampe spilles i september.