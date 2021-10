Frankrig tager titlen i stort drama

En scoring af Kylian Mbappé ti minutter før tid blev afgørende, da Frankrig og Spanien bragede sammen i slutkampen i Nations League søndag aften.

Franskmændene vandt 2-1, men Mbappés sejrsmål vil formentlig blive debatteret. For på tv-billederne lignede PSG-spilleren en mand, der var mistænkelig tæt på offsideposition.

Videodommeren valgte dog at godkende træfferen, som i sidste ende gjorde Frankrig til Nations League-historiens anden finalevinder.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Finalen endte som en hæsblæsende og svært underholdende slagudveksling. Men det hører med til historien, at kampen var temmelig længe om at komme op i omdrejninger.

To tredjedele af forestillingen var reelt en ørkenvandring, hvor spanierne skubbede bolden ineffektivt rundt, mens de franske verdensmestre lignede en flok spillere, der havde svært ved at svinge sig op til begivenheden.

Men da det omsider brød løs, var det med bulder og brag. Og det man vil huske, er den sidste halve time, hvor to store fodboldnationer gik til angreb på hinanden med blottede kæber.

Varselsskuddet kom efter en god times spil fra den franske back Theo Hernandez, der tordnede bolden på underkanten af den spanske overligger.

Og inden franskmændene havde ærgret sig færdig, slog spanierne til på et direkte modstød. Mikel Oyarzabal blev spillet i dybden af Sergio Busquets og udplacerede Hugo Lloris med et præcist skråskud.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Så var der for alvor gang i San Siro, og mindre end to minutter senere blev publikum belønnet for tålmodigheden med et pragtmål.

Karim Benzema modtog bolden på kanten af feltet. Han tog et træk på tværs og drejede kuglen helt op i modsatte målhjørne til udligning til 1-1.

De to hold fortsatte med at udfordre hinanden. Indskiftede Yeremi Pina var igen et lyspunkt for Spanien med sine sprælske driblinger, men det var Mbappé, der endte med at stjæle billedet.

Han slap fri på Theo Hernandez' aflevering og omdriblede Unai Simon med en kølig husmandsfinte, inden han lagde kuglen i nettet.

Dermed overtager Frankrig pokalen fra Portugal, der i 2019 vandt den første udgave af den nye turnering.