Fransk landstræner misser Danmark-kamp

Det bliver assistenttræner Guy Stephan, der skal stå i spidsen for Frankrig, når verdensmestrene fredag aften møder det danske fodboldlandshold i Nations League.

Det bekræfter Guy Stephan torsdag på et pressemøde på Stade de France, hvor landstræner Didier Deschamps var fraværende efter sin fars død i tirsdags.

- Jeg er meget ked af det på Didiers vegne. Han kommer ikke til at være her i morgen (fredag, red.), men han vil komme tilbage til truppen på et senere tidspunkt, siger Guy Stephan.

- Vi skal respektere den her situation, som er meget svær for ham. Han har brug for tid, og imens han er væk, skal vi sørge for, at holdet spiller på et så højt niveau som muligt.

Deschamps forlod landsholdslejren i tirsdags, efter at han fik overbragt nyheden om faderens død.

Anfører Hugo Lloris håber ligeledes, at holdet kan gøre deres fraværende træner ære ved at vinde over Danmark.

- Det har været en meget speciel uge. I forhold til forberedelsen til kampen er alting gået godt, og staben har arbejdet for at skabe gode forhold for holdet, men Didier Deschamps er vores store leder, og det bliver meget specielt, at han ikke er der til kampen.

- Det er en vigtig kamp for os, og vi skal vise over for træneren, at han kan regne med os. Vi tænker på ham og hans familie, siger Hugo Lloris.

Opgøret mellem Frankrig og Danmark begynder fredag klokken 20.45.