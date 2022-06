Franske aviser med sjældne roser

Det hører til sjældenhederne, at det franske landshold taber en fodboldkamp - ikke mindst når Kylian Mbappé, Karim Benzema og de øvrige superstjerner spiller hjemme på Stade de France i hovedstaden Paris.

Fredag aften kunne 80.000 tilskuere på det imponerende stadion imidlertid se Danmark vinde en opsigtsvækkende sejr over Frankrig på 2-1, og dermed fik Kasper Hjulmands tropper en drømmestart på Nations League. Samtidig fik landsholdet atter sendt et signal om, at der er kummer i dem.

De franske aviser fokuserer naturligvis mere på Frankrigs svagheder end Danmarks fortræffeligheder i deres dækning af opgøret, men der falder også roser af til de danske spillere for præstationen på Stade de France.

- Frankrig så efter scoringen ud til at fortsætte stimen af sejre, men danskerne nåede semifinalen ved seneste EM-slutrunde, så holdets kvaliteter er velkendte, og det viste de igen på Stade de France, skriver den store sportsavis L'Equipe.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Flere aviser fokuserer på en ringe fransk defensiv, der blev straffet kynisk af danskerne med den dobbelte målscorer Andreas Cornelius som frontfigur.

- Frankrig blev overrasket af Danmark på Stade de France. Efter at have været foran led det franske landshold det første nederlag i lang tid, og nogle af de defensive problemer blev fremhævet, skriver Foot Mercato.

Noget lignende kan man læse i Le Monde

- Efter en time forvandlede Danmark kampen og udnyttede især Les Bleus defensive kvaler, som efterlod for meget plads i kontraspillet, skriver avisen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kasper Hjulmand var med til at forvandle kampen til dansk fordel. Foto: Lars Poulsen

Le Figaro bruger lidt flere linjer på den danske præstation, og avisen hæfter sig især ved glæden i at se Christian Eriksen tilbage i fuld vigør.

- Han har naturligvis allerede spillet en del kampe for Brentford siden sit hjertestop, men at se Christian Eriksen folde sig ud på højeste nivaeu et år efter de frygtelige billeder fra EM-kampen mod Finland er en sand fornøjelse. Hans berøringer er intakte, og det faktum, at han spiller med en pacemacker, har på ingen måde ændret hans evne til at skinne igennem, skriver Le Figaro og tilføjer om kampen:

- Les Bleus fortjente nederlaget fredag aften mod nogle solide danskere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To i verdensklasse: Corner sprænger skalaen - se Ekstra Bladets karakterer lige her.

Under EM seneste år skrev Ekstra Bladet, hvor meget landsholdsstjernerne tjener - se beløbene her.