Franske VM-værter knuser danske fodboldkvinder

Danmarks kvindelandshold i fodbold fik mandag en hård medfart, da det mødte Frankrigs kommende VM-værter i en testkamp.

På hjemmebane foran 15.874 tilskuere vandt Frankrig således med hele 4-0 uden at imponere synderligt.

Danmark fulgte fint med i første halvleg, hvor der kun faldt et mål, men efter pausen blev holdet udstillet af et mere veloplagt fransk hold, der havde evnen til at score det ene flotte mål efter det andet.

Det første faldt efter en halv time, da Delphine Cascarino modtog bolden på kanten af feltet. Lyon-spilleren tog et smart træk og hamrede bolden ind ved fjerneste stolpe.

Cascarino var igen på spil to minutter efter pausen, da hun med et fremragende langskud fra cirka 25 meter hamrede bolden ind helt nede ved den ene stolpe.

Knap 10 minutter efter pausen blev det 3-0 ved en anden Lyon-spiller. Efter et hjørnespark havnede bolden hos Griedge Mbock Bathy, der sparkede bolden op i nettaget.

Man var ikke engang halvvejs i anden halvleg, da det også blev 4-0. Valerie Gauvin drønede bolden i modsatte hjørne fra en ellers lidt svær vinkel.

Danmark stillede op med stjerner som Nadia Nadim og Pernille Harder, men deres individuelle evner blev overstrålet af de franske spilleres ditto.

Frankrig er også blandt favoritterne ved sommerens VM på hjemmebane. Det lykkedes ikke for Danmarks EM-sølvvindere at kvalificere sig til slutrunden.

Danmark tager hul på EM-kvalifikationen i slutningen af august.

