Fraråder norsk boykot af VM i Qatar

Den etiske komité i Norges Fodboldforbund (NFF) mener, at Norge bør være en tydelig stemme i debatten og fremføre sit syn på menneskerettigheder forud for fodbold-VM i Qatar i 2022, men fraråder boykot af slutrunden.

Sådan blev konklusionen på et møde i komitéen tirsdag, hvor det blev debatteret, om NFF bør boykotte VM i Qatar.

Det siger lederen i den etiske komité, Mina Gerhardsen.

- Beslutningen om at afholde VM i 2022 i Qatar har været vanskelig for norsk fodbold siden starten. Vi har været optaget af, at NFF skal være en tydelig stemme i den internationale debat om menneskerettigheder og antikorruption.

- Det er positivt, at fodboldforbundet har haft et tæt samarbejde med nordiske søsterorganisationer, ILO (international arbejdsorganisation, red.) og Amnesty (international menneskerettighedsorganisation) i denne sag.

- Det arbejde skal forbundet følge op på frem mod VM for at holde trykket på de centrale aktører.

- Komitéen støtter vurderingen af, at boykot er et lidet effektivt virkemiddel i forhold til at påvirke forholdene for gæstearbejdere og menneskerettighedssituationen generelt i Qatar.

- Kritikken mod arrangementet støtter vi selvsagt, men fremfor boykot bør de norske fodboldledere og spillere være en tydelig stemme for menneskerettigheder frem mod VM, siger komitéleder Mina Gerhardsen.

Debatten om en mulig norsk boykot tiltog, efter at den engelske avis The Guardian i februar med indsigt fra regeringskilder opgjorde, at 6500 gæstearbejdere har mistet livet i forbindelse med forberedelserne til VM i Qatar.

Det fik fodboldklubben Tromsø til at opfordre NFF til at boykotte VM. Siden har en række andre klubber fra Eliteserien fulgt trop.

På tirsdagens møde i NFF's etiske komité redegjorde NFF-præsident Terje Svendsen for dialogen med klubberne og for NFF-ledelsens indstilling til politikerne.