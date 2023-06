Fravalgt men ikke færdige

Hverken Kasper Dolberg eller Thomas Delaney var at finde i den landsholdstrup på 25 spillere, som Kasper Hjulmand udtog til de to kampe i juni mod Nordirland og Slovenien.

- De har jo slet ikke spillet, som Kasper Hjulmand kort formulerede det, når han skulle forklare fravalget.

Lejeaftalerne i foråret i Hoffenheim har været fatale for Delaney og Dolberg. For det har fodboldmæssigt sat dem langt tilbage.

Thomas Delaney og Kasper Dolberg har en fremtid på landsholdet, men de skal finde en klub og til at spille fast. Foto: Jens Dresling

De var ude af landsholdskulden i marts og er det nu igen.

- Jeg har en stor tro på Kasper Dolberg. Han er en fantastisk angriber, som jeg virkelig forventer mig meget af.

- Jeg ville ønske, jeg kunne arbejde med ham hver dag, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- For ham handler det nu om at finde et sted, hvor træneren kender ham og virkelig tror på ham. En ny træner skal have en klar plan med ham.

Kasper Dolberg og Thomas Delaney har haft et skidt forår. Karrieren er røget i bakgear i Hoffenheim. Nu skal den tilbage på sporet, så de kan komme ind i landsholdsvarmen igen. Foto: Lars Poulsen

- Han skal ikke bare være en del af en plan, hvor det handler om at fordele spillere, siger Kasper Hjulmand med henvisning til, at det har set sådan ud med med lejeaftalerne i både Sevilla og Hoffenheim her i denne sæson.

Thomas Delaney har også en fremtid på landsholdet, men han skal finde sig til rette et nyt sted med spilletid. Og det skal gå stærkt.

- Kasper, skal han rejse hjem til FC København?

- Det har jeg ingen holdning til. Men jeg har en mening om, at han skal finde et godt sted, fordi han slet ikke er færdig som topspiller, siger landstræneren.