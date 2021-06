Frieri i EM-fest - hvem er Louise?

Der blev friet til danske Louise på stadion i Amsterdam midt under Danmarks EM-kamp mod Wales

Kender du Louise med tilnavnet 'Louise Fnise', så tip os på 1224@eb.dk.

Omkring 5.000 danske fans var på plads i Amsterdam, da Danmark smadrede Wales 4-0 i 1/8-finalen, og flere millioner fulgte med foran tv-skærmen.

For en enkelt dansker må det have været en særlig oplevelse, hun blev nemlig friet til under kampen.

- Louise Fnise - vil du gifte dig med mig? Tak for jeg måtte tage til Amsterdam & tak for vores junior, stod der på et kæmpe banner i rødt og hvidt på Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

Banneret med den kærlige besked til Louise - forhåbentlig så hun kampen. Foto: Lars Poulsen

Episoden blev også nævnt på dansk tv i pausen, ligesom banneret kom op på storskærmen på selve stadion. Og også sociale medier har bemærket episoden.

Kvinde

Mand

Om Louise kan se det romantiske i kærestens handling og siger ja, når gemalen vender hjem fra drengetur i Amsterdam vides ikke.

Forhåbentlig har hun set kampen og kender til kærestes modige initiativ, og hos Ekstra Bladet hører vi gerne fortsættelsen til den kærlige handling, som vi alle blev indviet i.

Kender du Louise, så vil vi gerne i kontakt med hende, så vi kan få løst mysteriet og høre hende, hvordan det har været at blive friet til foran alverdens fodboldfans.

Det er ikke første gang, der bliver friet under fodboldkampe. I forbindelse med Danmark-Polen i 2017 var der også kærlighed i luften, men intet slår dog dengang, hvor en spiller friede til en kvindelig linjedommer.

