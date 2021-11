Frustreret Zlatan efter svenske brøler

Sverige led torsdag et højest overraskende og muligvis meget dyrebart nederlag i VM-kvalifikationen.

0-2 tabte Sverige i Georgien, og den tilbagevendte stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic begræder sin egen og holdkammeraternes manglende skarphed.

- Jeg er meget skuffet. Vi skulle have vundet kampen. Vi havde så tilpas mange chancer, at vi bare skal score mål, hvilket vi ikke gjorde.

- Der er ingen grund til at snakke om det. Vi er meget bedre end dem. Det er lige meget, hvordan vi spillede, mindre godt eller meget godt.

- Vi skabte chancer nok til at vinde, siger Ibrahimovic til C More ifølge Fotbollskanalen og betegner sig selv som 'frustreret'.

Skal slå Spanien ude

Den 40-årige Milan-spiller erkender, at han burde havde scoret i første halvleg, og det samme burde andre svenske spillere.

- Jeg synes, at alle gjorde et godt stykke arbejde. Det var kun målene, der manglede, siger Ibrahimovic.

Efter Spaniens sejr i Grækenland torsdag skal Sverige nu slå Spanien på udebane, hvis holdet søndag skal indløse billet til VM i Qatar om et år. Uafgjort havde været nok, hvis svenskerne havde slået Georgien.

Andenpladsen giver adgang til playoffkampe, og den er Sverige sikret uanset resultatet i Spanien.

Det svenske medie Sportbladet skrev inden kampen, at Sverige siden 2010 havde vundet sine seneste 24 kampe i træk mod nationer, der var rangeret som nummer 93 eller lavere på verdensranglisten.

Georgien er nummer 93 på den seneste udgave. Sverige er nummer 17.