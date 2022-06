Frygtelige tal: Stjerner svinet på nettet

Over halvdelen af spillerne fra EM-finalen har modtaget hadbeskeder på de sociale medier. 78 procent af beskederne var enten homofobiske eller racistiske, viser ny rapport fra FIFA

For snart et år siden måtte det engelske landshold lide en hård skæbne, da de blev slået af Italien i finalen på Wembley.

Bukayo Saka, Jadon Sancho og Marcus Rashford formåede ikke at score på deres forsøg i straffesparkskonkurrencen, og italienerne kunne derefter tage trofæet med til Rom.

I dagene efter blev især de tre syndebukke udsat for hadbeskeder og racisme på de sociale medier.

Men nu viser en ny rapport fra FIFA, at omfanget af hadbeskeder er meget større.

55 procent af spillerne, der optrådte i henholdsvis EM-finalen og Afcon-finalen i februar, har været udsat for had på de sociale medier.

Hele 78 procent af beskederne har enten været racistiske eller homofobiske, lyder det i rapporten.

Undersøgelsen bygger på 400.000 opslag på de sociale medier i dagene før, under og efter finalerne.

Ifølge flere britiske medier, blandt andre BBC og Sky Sports, har Manchester United-spilleren Marcus Rashford og Arsenal-spilleren Bukayo Saka modtaget flest hadbeskeder.

- Vores pligt er at beskytte fodbolden og frem for alt spillerne, der bringer så meget glæde og fornøjelse til os alle med deres bedrifter på banen, lyder det fra FIFA-præsident Gianni Infantino i en pressemeddelelse.

- Desværre er en tendens ved at udvikle sig, hvor en del opslag på de sociale medier rettet mod spillere, trænere, dommere og hold ikke er acceptable. Denne form for diskrimination hører ligesom al anden form for diskrimination ingen steder hjemme, siger FIFA-præsidenten.

Som modsvar på onlinehadet vil FIFA i samarbejde med den internationale spillerforening Fifpro nu lancere en tjeneste, der kan skanne posts på sociale medier for hadske ytringer.

Funktionen skal derefter kunne skjule opslaget, så det ikke når frem til modtageren eller modtagerens følgerskarre.

