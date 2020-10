Frygter stjerne: En af de bedste i verden

Otte kampe, otte mål og syv assist.

Det er ikke for sjov, at Tottenhams Harry Kane har fået kaldenavnet 'The HurriKane', og det navn må man sige, at han for alvor har levet op til for Spurs' i sæsonstarten.

Nu gælder det landsholdet, og britiske The Guardian forventer, at den 27-årige stjerneangriber trods problemer med træthed i musklerne, starter for England, når de onsdag aften tager imod Danmark.

Holder øje med land de ikke skal møde

Det er man opmærksom på i den danske landsholdslejr.

- Han er en, vi kigger nøje på. Især sammen med de forsvarsspillere, der er omkring, lyder det fra landstræner Kasper Hjulmand.

- Harry Kane er en fantastisk angriber, der ser tingene hurtigt og bevæger sig rigtig godt væk fra modstanderne. Han er hele tiden i ryggen på dem, så det samlede forsvarsspil bliver meget, meget vigtigt, slår Hjulmand fast.

En af de bedste i verden

Også FC Barcelonas nye nummer 9, Martin Braithwaite, har stor respekt for englændernes målfarlige anfører.

- Han har været uheldig med skader. Men der er ikke nogen tvivl om, at han er en af de bedste angribere i verden.

- Harry Kane har det hele. Hans bevægelser, han er målfarlig og så spiller han sine holdkammerater gode. Han er en ledertype, der tager ansvar.

- Jeg kender ham ikke personligt, men han ligner en, der går på banen for at vinde og ikke kun for at score mål, uddyber Braithwaite.

Martin Braithwaite beskriver Kane som en af de bedste angribere i verden. Foto: Jens Dresling

Forventer anden type kamp

Harry Kane spillede hele kampen, da England ved anden runde i Nations League gæstede Parken, men landstræneren forventer et mere livligt returopgør.

- Vi fik i vores sidste kamp et par enkelte eksempler på hans styrker, men heldigvis ikke særligt mange, fordi vi havde dem godt i skruestikken, lyder det fra Kasper Hjulmand.

- Det her bliver en helt anden type kamp, meget mere livlig og frem og tilbage i kampen, forudser landstræneren.

Danmark leverede en flot kamp, da England var på besøg i Parken. Her er højdepunkterne. Video: Dplay

