Frygter tre ting ved Danmark

Simon Kjær blev kåret som den bedste spiller i 1/8-finalerne, Joachim Mæhle smadrer statistikkerne, og kollektivt bonger landholdets form så positivt ud, at vi er gået fra odds 51 efter kampen mod Finland til odds 11 i dag, hvis man vil spille mønter på dansk EM-guld.

Det er ikke gået ubemærket hen, heller ikke hos Tjekkiet, der ifølge vicechefredaktør på mediet Seznam Zprávy, Jiří Hošek, frygter særligt to ting forud for kampen lørdag.

- De frygter den intensitet og den fysiske styrke, som det danske hold har. Og så frygter de den ånd, der er blevet skabt af Christian Eriksens kollaps, forklarer Hošek, da Ekstra Bladet møder ham i Prag, og uddyber:

- Den danske trup har ingen svagheder. De har måske ikke superstjerner, men de har 11 spillere af høj kvalitet. Et taktisk godt hold og en virkelig skarp træner.

- Og så Eriksen-historien bag holdet. Det er som en vind i sejlene, og det tror jeg, at tjekkerne er meget opmærksomme på, lyder det fra Hošek.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hošek har kun pæne ord at sige om tjekkernes præstation mod Holland. Han er dog usikker på, hvorvidt de kan gentage den mod Danmark. Foto: Jonas Olufson

Små detaljer bliver afgørende

Jiří Hošek betragter, i tråd med de fleste både eksperter og bookmakere, Tjekkiet som klare underdogs.

Han tror dog langt hen af vejen, at det vil blive en jævn kamp.

- Danmark er nummer ti på verdensranglisten og Tjekkiet er nummer 40, så på papiret er Danmark selvfølgelig favorit.

- Men personligt kunne jeg godt se det blive en ret jævn kamp mellem to hold, der begge kommer med stor intensitet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Jeg kunne godt se kampen gå i overtid, hvis ikke straffesparkskonkurrence, forudser Jiří Hošek. Foto: Jonas Olufson

- Jeg ser det for mig, at det bliver en meget jævn kamp, der bliver afgjort af de små marginaler og detaljer, fortæller Hošek.

- Vurderer du, at det er sværere for Tjekkiet at møde Danmark efter Eriksen-episoden end inden?

- Det tror jeg, for folk er klar over, at lige nu er den danske trup en enhed med en meget stærk historie bag dem i forhold til det, de gennem gik for så kort tid siden.

- De er ekstremt selvsikre, og tjekkerne er klar over, at det bliver svært at spille imod så motiveret og samlet et dansk hold, lyder det fra Jiří Hošek.