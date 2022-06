Fuldstændig ustyrlige Messi

Det er som om, rivaliseringen mellem Lionel Messi og Cristiano Ronaldo aldrig stopper.

For mens portugiseren var i aktion for sit land og scorede to gange, var argentineren det samme for sit land.

Men hvorfor nøjes med to mål, når man kan score fem?

Det gjorde troldmanden fra Rosario så i venskabskampen mod stakkels Estland.

Først på straffespark efter otte minutter, så kort inden pausen, så kort efter pausen, derpå efter 71 minutter og endelig efter 76 minutter.

Nu var der godt nok tale om en venskabskamp, og modstanderen er måske ikke af højeste kaliber. Men altså...fem mål i samme landskamp? I dansk terminologi skal vi tilbage til en vis Erik Dyreborg, der i 1967 gjorde det samme på Ullevål mod Norge.

Siden er det ikke sket.

Foto: Pedro Nunes/Reuters/Ritzau Scanpix

Messi gjorde det også mod Bayer Leverkusen i Champions League-1/8-finalen for ti år siden.

De fem kasser kommer bare få dage efter den mesterlige optræden på Wembley, hvor Italiens europamestre blev ydmyget.

På José Alvalade i Lissabon satte Ronaldo det første ind på straffespark, mens det andet blev sat tampet ind fra omkring samme afstand - dog i åbent spil.

Mens Messi 'kun' kan prale af 86 scoringer for Albiceleste (han overhalede dermed Ferenc Puskás og er ny mand på fjerdepladsen over flest landskampmål i historien), rundede Ronaldo 117 mål for Portugal.

Og så bliver vi nødt til at runde Erling Haaland, der søndag aften også er i aktion for Norge mod Sverige. Af åbenlyse grunde har han ikke scoret så mange mål som føromtalte legender.

Men to blev det til mod ærkerivalerne Sverige i Nations League.

