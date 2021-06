Fulgte med fra Ibiza: - Har svært ved at tale om det

Fra ferieparadiset Ibiza så Lasse Schöne med, da Christian Eriksen faldt om i Parken.

Stadig i dag, knapt to uger senere, har han stadig svært ved at tale om det, han så.

- Det var ikke nemt, det der skete i Parken i den første kamp.

- Det er stadigvæk lidt svært at snakke om, men jeg har selvfølgelig også været med til sådan en episode i Ajax, hvor det ikke gik helt lige så godt, hvis man kan sige det på den måde, så jeg sov ikke to nætter, og det var faktisk først efter at jeg snakkede med Christian dagen efter selv, så kom jeg lidt til ro.

- Jeg er bare utroligt glad for, at han er i live og er hjemme hos familien nu, og så er fodbold bare så ligegyldigt på sådan et tidspunkt, lyder det fra Lasse Schöne over en Zoom-forbindelse fra hjemmet nær Harlem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lasse Schöne i EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Gibraltar. Foto: Jens Dresling

Ikke mange hold, der kunne gøre det

Lasse Schöne, der står noteret for 51 landskampe, kender landsholdet og det sammenhold, de har, bedre end de fleste. Alligevel har han været imponeret over, hvordan de har taget den traumatiske oplevelse i Parken.

- Den måde, de håndterede det på, tror jeg ikke, at der er ret mange hold, der kunne gøre.

Jeg har selvfølgelig været omkring det hold i mange, mange år og ved hvor tæt, det er, og det er selvfølgelig også den store styrke på landsholdet, at de er en enhed, og det har de bare vist endnu mere nu.

- Så jeg må tage hatten af for holdet, staben omkring, for hvordan de har båret sig i den utroligt svære periode, hvor jeg er overbevist om, at det stadig er hårdt for dem, lyder det fra Lasse Schöne.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Det er svært for de fleste at være uenig i den overbevisning. Vi har i hvert fald set både Kasper Hjulmand og spillerne rørt til tårer på pressemøder og live-tv.

Alligevel var de, som Schöne beskriver det: ‘langt bedre end måske verdens bedste hold’ i første halvleg mod Belgien, og 4-1-resultatet over Rusland taler næsten for sig selv.

- Hele verden er med Danmark, men også den måde, de har gjort det på, de spiller med sådan en entusiasme, og den måde, de også gik videre på mod Rusland, det var enestående, det var virkelig, virkelig fantastisk.

- Hvad holdet har præsteret efter det, har været helt fantastisk. Altså helt legendarisk, fortæller Schöne, der hos sine omgivelser i Holland har oplevet en helt ny respekt for det danske landshold på både de menneskelige som sportslige spektre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lasse Schöne har boet og spillet i Holland i næsten hele karrieren. Foto: Ritzau Scanpix

EM-slutrundens store vinder

Schöne spår Danmark gode chancer mod Wales, som de lørdag skal forsøge at bane sig vej forbi i 1/8-finalen på Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

- Hvis man ser, hvordan de har præsteret, så tror jeg bestemt, de kan nå langt. Hvor langt tør jeg ikke sige, men hvis de kan bringe det, som jeg ved de kan, så er de ikke til at slå.

Men egentlig er resultaterne ved det her EM uden betydning for Schöne. For ham er hans tidligere landsholdskolleger allerede slutrundens helt store vinder.

- I min bog har de allerede vundet, men det gjorde de allerede i den første kamp, så for mig kan de ikke rigtig gøre noget forkert lige nu.

Kom tæt på landsholdsangriber Andreas Cornelius i Ekstra Bladet+ her.

I Ekstra Bladet+ kan du også komme tæt på Andreas Skov Olsen og hans liv i Bologna.

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.Send os jeres festligste billeder på 1224@eb.dk og send jeres videoer som wetransfer til tvfront@eb.dk, lad os se, hvordan I EM-fejrer i Danmark og Holland.