Fyrer trænerlegende efter 15 år

Oscar Tabarez er ikke længere landstræner for Uruguay.

Det virker nærmest utænkeligt at skrive. Men den er god nok. Efter 15 år i spidsen for den sydamerikanske nation, har fodboldforbundet valgt, at der skal skiftes ud på landstrænerposten.

Her har han blandt andet fejret en triumf i Copa America i 2011, men den seneste tid er det gåt gevaldigt ned ad bakke for den 74-årige træner.

De seneste fire kampe i Sydamerikas VM-kvalifikation er endt med et nederlag. Uruguay er derfor et point efter Columbia på fjerdepladsen med fire kampe tilbage.

Derfor har forbundet valgt at afbryde samarbejdet, skriver de i en pressemeddelelse.

- Beslutningen må aldrig overskygge den enorme betydning, som Tabarez har haft for fodbolden i Uruguay.

- Vi hylder ham for hans viden og de store resultater, vi har opnået de seneste 15 år. Uruguay er igen kommet tilbage i verdenstoppen.

