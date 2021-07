Fyret efter engelsk triumf

En kvinde der meldte sig syg fra arbejde, for at tage til Wembley, blev fyret efter hendes chef så hende på TV

Britiske Nina Farooqi fik sig en fantastisk overraskelse, da en af hendes veninder vandt biletter til semi-finalen på Wembley.

Det var en mulighed Nina Farooqi umuligt kunne gå glip af, så derfor meldte hun sig syg fra arbejde, for at tage ind og støtte det engelske hold, men det skulle hun nok ikke have gjort.

Nina Farroqi mistede jobbet, da England kom i finalen. Foto: Instagram

For ud af de over 60.000 fans der var på stadion, så var det hendes ansigt, der blev vist på fjernsyn, og det så hendes chef.

Det gav Nina Farooqi en fyreseddel, det skriver Daily Mail.

Hun fortæller selv, at hun tænkte det var meget usandsynligt, at nogen ville se hende til kampen, men det var ikke kun hendes chef der spottede hende, det gjorde flere af hendes venner over hele verden også.

Ville gøre det igen

Selvom turen til Wembley resulterede i en fyreseddel, er Nina Farooqi ikke helt fortrøstningsløs.

- Det er noget fortrydelse, ingen har lyst til at blive fyret, men jeg ville også havde hadet ikke at være med. Jeg ville gøre det en gang til. Jeg har lidt blandede følelser, jeg er stadig høj over at vi er videre til finalen, men jeg har også mistet mit job, fortæller hun til Daily Mail.

Hun understreger dog at hun overhovedet ikke var i tvivl om, hun var nødt til at være til kampen uanset hvad.

- Det her er ikke sket siden 1996. Jeg kan tydeligt huske at jeg græd da Gareth Southgate brændte sit straffespark, og fodboldfanen inden i mig kunne ikke lade være. Fodbold er mit liv, siger hun.

Alt håb er dog ikke ude for Nina Farooqi, hun arbejder også freelance som fodbold-fotograf, og efter hendes historie er kommet frem, er hun blevet tilbudt meget mere arbejde.

