Fyret i FC Barcelona: Nu lander han topjob

Louis van Gaal står i spidsen for Holland til og med VM, men det har hele tiden været planen, at den 70-årige fodboldtræner derefter skal vende tilbage til livet som pensionist.

Og så vil Ronald Koeman i stedet overtage landstrænerposten. Det bekræfter KNVB, det hollandske fodboldforbund, onsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Ronald Koeman har senest været cheftræner for FC Barcelona, hvor han blev fyret og afløst af Xavi i efteråret, men inden da var han også hollandsk landstræner. Det er altså ikke en helt ukendt tjans, han går ind til.

- Jeg ser frem til det nye samarbejde. For lidt over halvandet år siden forlod jeg bestemt ikke det hollandske landshold af utilfredshed. Mit ophold føltes godt, og resultaterne var gode. Vi vil snart fortsætte ad den vej. Det er jeg sikker på, siger Koeman ifølge KNVB's hjemmeside.

Den 59-årige hollænder overtager som nævnt jobbet efter VM i efteråret og har fået en kontrakt, der strækker sig frem til og med VM i 2026.

Marianne van Leeuwen, der er fodbolddirektør for Holland, fortæller, at man tidligt har villet finde en afløser for Louis van Gaal.

- Jeg havde ikke lyst til at vente med at udfylde arven efter Louis van Gaal.. Når alt kommer til alt, vil trænerskiftet komme på et atypisk tidspunkt i slutningen af ​​kalenderåret, og det er en periode, hvor toptrænere har været på kontrakt i længere tid, og udvalget derfor er tyndt.

- Allerede i midten af ​​januar besluttede vi derfor at kontakte Ronald, som stod til rådighed. Så kom vi til enighed efter et par samtaler, lyder det.

Ronald Koeman har tidligere selv spillet 78 landskampe for Holland, mens han også optrådte for klubber som Ajax, Feyenoord, PSV og FC Barcelona.