Fyret igen: Legenden misser endnu et VM

Siden 2010 har Vahid Halilhodzic fire gange i træk kvalificeret et landshold til VM i fodbold. Men kun én gang er det lykkedes at komme til slutrunden

Han havde et forrygende VM med Algeriet i 2014, og han har sågar selv spillet VM som aktiv fodboldspiller.

Men ellers vil det være synd at sige, at verdensmesterskaberne rimer på Vahid Halilhodzic.

Den 70-årige bosnier er én af meget få trænere i historien, der har kvalificeret hele fire forskellige landshold til VM, og her er der tilmed tale om fire slutrunder i træk.

Men selve slutrunden er ikke noget, han gør sig specielt meget i.

Og nu er den gal igen.

Torsdag offentliggjorde det marokkanske fodboldforbund, at bosnieren var blevet fyret.

Ifølge L'Equipe drejer det sig om en aftrædelsesordning på grund af striden om Chelsea-stjernen Hakim Ziyech.

En rasende Halilhodzic smed først Ziyech af holdet, fordi han var utilfreds med ham, og fordi han mistænkte stjernen for at lyve om en skade. Det kostede deltagelse i det afrikanske mesterskab sidste år. I februar i år meddelte Ziyech så, at han officielt var færdig med landsholdet - på grund af forholdet til den bosniske træner.

Hakim Ziyech på bolden foran Bryan Mbeumo fra Brentford i Premier League i foråret. Marokkaneren har ikke spillet for sit hjemland i mere end et år på grund af Halilhodzic. Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Og det er derfor, forbundet nu har kylet Halilhodzic ud. De vil hellere have Ziyech tilbage.

Dermed misser han det tredje VM ud af de seneste fire.

Elfenbenskysten:

I 2010 havde han kvalificeret Elfenbenskysten til VM i Sydafrika, men et nederlag i overtiden i kvartfinalen ved det afrikanske mesterskab til Algeriet bare fem måneder før VM kostede Halilhodzic jobbet.

Efter et sportsligt succesfuldt ophold i Dinamo Zagreb, hvor han dog endte med at skride, fordi han ragede uklar med klubpræsidenten over en kontraktforlængelse, tog han jobbet som landstræner for Algeriet i juni 2011.

Algeriet:

Algeriet leverede en fornem VM-indsats og et brag af en kamp, der nær havde sendt tyskerne ud. Her ses de inden den forlængede spilletid. Foto: Frank Augstein/AP/Ritzau Scanpix

Det gik egentlig ikke særlig godt rent sportsligt, hvor Algeriet røg ud efter gruppespillet ved det afrikanske mesterskab, men målet var VM i 2014, og nordafrikanernes unge, talentfulde trup så så lovende ud, at Halilhodzic fik lov at blive. Det lykkedes igen at kvalificere et afrikansk hold til VM, og denne gang tog Halilhodzic med til Brasilien.

Men mere end det: Algeriet slog Sydkorea og fik uafgjort mod Rusland, hvilket gav adgang til en forrygende 1/8-finale mod Tyskland. Algeriet spillede en god kamp og havde med lidt mere vind i sejlene slået favoritterne ud. Nu endte det med nederlag efter forlænget spilletid, og tyskerne gik siden hen og vandt det hele.

Halilhodzic havde levet op til det, han skulle, og stoppede efter VM.

Så var det Japans tur.

Japan:

Halilhodzic fik store tæv i medierne og blandt fansene for at smide de tre stjerner i Japan Keisuke Honda, Shinji Kagawa og Shinji Okazaki af landsholdet.

Men han kvalificerede nu alligevel Japan til VM i 2018. Han nåede dog aldrig med, da fodboldforbundet fyrede ham efter et ydmygende 1-4-nederlag i East Asian Cup i 2017 til ærkerivalerne Sydkorea.

Var du i øvrigt klar over:

Halilhodzic ved lodtrækningen til VM i Qatar i april. Foto: Darko Bandic/AP/Ritzau Scanpix

Vahid Halilhodzic var en fremragende fodboldspiller og havde sin storhedstid i Ligue 1 for Nantes i første halvdel af firserne, hvor han to gange var topscorer i ligaen.

Det lykkedes ham blandt andet at score hele ni ligakampe i træk i 1984-1985-sæsonen, hvilket er rekord i fransk fodbold - kun tangeret af Zlatan Ibrahimovic i sine vilde PSG-dage.

Halilhodzic vandt et enkelt mesterskab med Nantes og blev to gange kåret som årets udlænding i fransk fodbold, inden han skiftede til netop Paris Saint-Germain og spillede en enkelt sæson i hovedstaden 1986-87.

I VM-sammenhæng nåede han to kampe i Spanien i 1982, da Jugoslavien overraskende røg ud efter det indledende gruppespil til Nordirland og værterne.

