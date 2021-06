- Gået helt amok: Her er din sidste mulighed

Det er nærmest umuligt at få fingrene i en landsholdstrøje, da efterspørgslen under EM har været ekstrem, og Hummel melder udsolgt

EM-feberen koger i Danmark, og det kan mærkes i landskabet. Rød/hvide trøjer fylder i gadebilledet i det danske kongerige, og folk, der endnu ikke er hoppet med på EM-bølgen, er gået forgæves efter nye trøjer.

Inden Danmarks 1/8-finale har Hummel i en pressemeddelelse meddelt, at der er udsolgt af landsholdstrjer, og at det ikke bliver muligt at få produceret flere under EM.

- Vi er utrolig kede af, at vi ikke kan imødekomme alle de danskere, der gerne vil vise deres støtte og iføre sig den nye landsholdstrøje, siger CEO i Hummel, Allan Vad Nielsen.

Hos de danske forhandlere er landsholdstrøje lageret også helt i bund.

- Vi havde bestilt meget meget mere end sidste EM, og alligevel er vi så tæt på udsolgt, som man næsten kan være, fortæller presserådgiver ved Sportmaster, Christina Schärfe Lambach.

Hos Sportmaster har de under 100 trøjer tilbage på landsplan, så det bedste bud er nok at købe en til børnene i stedet, så de kan repræsentere Danmark, da der stadig er trøjer i børnestørrelse at hente.

Hos Sport 24 er der også ved at være helt udsolgt af landsholdstrøjer

Adminstrende direktør i SPORT 24, Lars Elsborg, fortæller, at man skal til Jylland for at få fat på en trøje.

Her kan landsholdstrøjerne købes Hos SPORT 24 kan der stadig købes trøjer i XL online, hvis man er en anden størrelse, er der også et lille håb, men turen kommer til at gå til jylland. Der er trøjer tilbage i small, medium, large og 3XL i SPORT 24s fysiske butikker, men der er få på lager af alle. De er tilgængelige fordelt på butikkerne i Viborg, Koldning, Søborg og Aalborg. Hvis du kan være i en 3XL, kan den findes i outlet butikken på Østerfælled Torv. Også ved Sportsmaster er lageret i de fysiske butikker helt i bund. I morges var der stadig trøjer tilgængelige i blandt andet Parken, Valby, Billund, Odense og Nordjylland. Men alle butikkerne havde kun mellem 1-3 trøjer tilbage.

Gået helt amok

Hos både Sportmaster og SPORT 24 har de været overvældede over, hvor stor støtte der har været til det danske landshold.

- Vi var bekymrede for, om vi havde bestilt for mange, men det er jo bare gået amok. Et super godt dansk landshold, hjemmebane og godt vejr, og det hele spiller bare den rigtige vej, fortæller Lars Elsborg fra SPORT 24

- Det har været fantastisk opbakning til landsholdet, det må vi bare understrege igen og igen. Det har været helt fantastisk at se, hvordan folk er gået til den, siger Christina Schärfe Lambach fra Sportmaster.

